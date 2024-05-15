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Вырклаэв: правительство не обсуждает сокращение или заморозку пенсий

rus.postimees.ee
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Март Вырклаэв.
Март Вырклаэв. Фото: Madis Veltman

Министр финансов Март Вырклаэв отверг утверждения о наличии у правительства планов по заморозке или сокращению пенсий, о которых сообщалось в СМИ, пишет Rus.ERR.

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что правительство не обсуждает заморозку или сокращение пенсий. Пенсии в Эстонии значительно выросли, особенно в последние два года, но и ОЭСР, и МВФ отмечают, что пенсионеры остаются в наиболее уязвимом положении с точки зрения доходов», - написал Вырклаэв во вторник вечером в соцсетях.

«Я разработал план экономии для обсуждения в коалиции и правительстве, чтобы улучшить состояние государственных финансов, - добавил министр финансов от Партии реформ. - Он включает в себя трудные меры экономии, но с таким расчетом, чтобы пенсии остались незатронутыми».

Во вторник издание Eesti Ekspress сообщило, что правительство обсуждает выведение государственного бюджета из глубокого дефицита, поэтому в будущем возможно замораживанием повышения пенсий.

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