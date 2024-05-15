Вырклаэв: правительство не обсуждает сокращение или заморозку пенсий

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что правительство не обсуждает заморозку или сокращение пенсий. Пенсии в Эстонии значительно выросли, особенно в последние два года, но и ОЭСР, и МВФ отмечают, что пенсионеры остаются в наиболее уязвимом положении с точки зрения доходов», - написал Вырклаэв во вторник вечером в соцсетях.