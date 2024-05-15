Поддержка входящей в правительство партии «Ээсти 200» снова упала ниже избирательного порога в рейтинге популярности политических сил, а Партия реформ удерживает в нем вторую позицию, пишет Rus.ERR.
Рейтинги: поддержка «Ээсти 200» снова упала ниже избирательного порога
Согласно последним результатам опросов социологической службы Norstat, 27,7% респондентов поддерживают «Отечество», 18,9% - Партию реформ и 17,8% - Консервативную народную партию (EKRE).
За тройкой лидеров следуют соцдемы (14,1%), Центристская партия (11%) и «Ээсти 200» (4,7%).
Партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 37,7% респондентов, а оппозиционные («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 56,5%.
Указанные цифры базируются на агрегированных результатах еженедельных опросов общественного мнения за последний месяц - в период с 15 апреля по 13 мая были опрошены около 4000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.