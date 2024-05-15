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Латыши преподнесли неожиданный сюрприз

rus.postimees.ee
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Сборная Латвии празднует победу над Казахстаном.
Сборная Латвии празднует победу над Казахстаном. Фото: IMAGO/Andreas Beil

Сборная Латвии по хоккею начала чемпионат мира в Чехии с трёх побед. Если первые две победы были завоеваны в дополнительное время, то на этот раз для того, чтобы победить Казахстан, хватило основного.

В первых матчах группы «B» латыши в дополнительное время с небольшим перевесом обыграли Францию ​​и Польшу. В третьем матче против Казахстана они также были на льду фаворитами.

При этом матч начался для латвийской команды сложно, ведь назначенные штрафные минуты означали, что они постоянно играли в меньшинстве. Однако им удалось удержать свои ворота и завершить первую треть со счетом 0:0.

Судьба матча решилась во втором периоде. На 32-й минуте Робертс Букартс вывел латышей вперед, а несколькими мгновениями позже Харальдс Эгле увеличил отрыв. В последнем периоде ни одна из команд не забила шайб, и Латвия выиграла со счетом 2:0.

Таким образом, болельщики сборной Латвии, наконец, смогли выдохнуть, ведь их нервы оказались сильно потрепанными в предыдущих матчах.

По итогам трех туров Латвия занимает второе место в подгруппе «B» с семью очками после Швеции (9 очков). За ними следуют Словакия с пятью, США с четырьмя и Казахстан с тремя очками.

В подгруппе «А» Норвегия обыграла Данию, 3:1.

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