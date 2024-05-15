Сборная Латвии по хоккею начала чемпионат мира в Чехии с трёх побед. Если первые две победы были завоеваны в дополнительное время, то на этот раз для того, чтобы победить Казахстан, хватило основного.
Латыши преподнесли неожиданный сюрприз
В первых матчах группы «B» латыши в дополнительное время с небольшим перевесом обыграли Францию и Польшу. В третьем матче против Казахстана они также были на льду фаворитами.
При этом матч начался для латвийской команды сложно, ведь назначенные штрафные минуты означали, что они постоянно играли в меньшинстве. Однако им удалось удержать свои ворота и завершить первую треть со счетом 0:0.
Судьба матча решилась во втором периоде. На 32-й минуте Робертс Букартс вывел латышей вперед, а несколькими мгновениями позже Харальдс Эгле увеличил отрыв. В последнем периоде ни одна из команд не забила шайб, и Латвия выиграла со счетом 2:0.
Таким образом, болельщики сборной Латвии, наконец, смогли выдохнуть, ведь их нервы оказались сильно потрепанными в предыдущих матчах.
По итогам трех туров Латвия занимает второе место в подгруппе «B» с семью очками после Швеции (9 очков). За ними следуют Словакия с пятью, США с четырьмя и Казахстан с тремя очками.
В подгруппе «А» Норвегия обыграла Данию, 3:1.