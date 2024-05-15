Латыши преподнесли неожиданный сюрприз

В первых матчах группы «B» латыши в дополнительное время с небольшим перевесом обыграли Францию ​​и Польшу. В третьем матче против Казахстана они также были на льду фаворитами.

При этом матч начался для латвийской команды сложно, ведь назначенные штрафные минуты означали, что они постоянно играли в меньшинстве. Однако им удалось удержать свои ворота и завершить первую треть со счетом 0:0.

Судьба матча решилась во втором периоде. На 32-й минуте Робертс Букартс вывел латышей вперед, а несколькими мгновениями позже Харальдс Эгле увеличил отрыв. В последнем периоде ни одна из команд не забила шайб, и Латвия выиграла со счетом 2:0.

Таким образом, болельщики сборной Латвии, наконец, смогли выдохнуть, ведь их нервы оказались сильно потрепанными в предыдущих матчах.

По итогам трех туров Латвия занимает второе место в подгруппе «B» с семью очками после Швеции (9 очков). За ними следуют Словакия с пятью, США с четырьмя и Казахстан с тремя очками.

В подгруппе «А» Норвегия обыграла Данию, 3:1.