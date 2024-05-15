Анне-Ли Пяйв Распространяющиеся о Русском театре нарративы оскорбительны

И это очень оскорбительно, что кому-то кажется правильным распространять мнение, что в центре Таллинна, да еще и на главной площади с пустыми залами стоит театр, где царит свой собственный мир, который игнорирует эстонскую культуру.

И при этом люди, в основном те, кто в театре никогда не был, склонны этому нарративу доверять. Словно в советское время, когда бабушки верили всему, что написано в газетах, так и нынешние поклонники нарративов свято верят прочитанному. Забывая, что газетой можно убить не только муху, но и целый творческий коллектив.

При такой подаче информации достаточно просто поверить в то, что и Русский театр едва ли не поддерживает войну. И, если ты поверил в нарратив, то уже наплевать, что на сцене театра идет один из самых антитоталитарных спектаклей «Страх и отчаяние в третьей империи», поставленный одним из самых гонимых российских режиссеров с европейской славой Тимофеем Кулябиным.