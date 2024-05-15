Сейчас есть такое модное слово – «нарратив». Не все знают, что оно означает. А это заранее грамотно сформированное, последовательно и сознательно распространяемое мнение о ком-то или о чем-то. К сожалению, жертвой нарратива стал Русский театр, пишет новый директор театра Анне-Ли Пяйв.
Анне-Ли Пяйв ⟩ Распространяющиеся о Русском театре нарративы оскорбительны
И это очень оскорбительно, что кому-то кажется правильным распространять мнение, что в центре Таллинна, да еще и на главной площади с пустыми залами стоит театр, где царит свой собственный мир, который игнорирует эстонскую культуру.
И при этом люди, в основном те, кто в театре никогда не был, склонны этому нарративу доверять. Словно в советское время, когда бабушки верили всему, что написано в газетах, так и нынешние поклонники нарративов свято верят прочитанному. Забывая, что газетой можно убить не только муху, но и целый творческий коллектив.
При такой подаче информации достаточно просто поверить в то, что и Русский театр едва ли не поддерживает войну. И, если ты поверил в нарратив, то уже наплевать, что на сцене театра идет один из самых антитоталитарных спектаклей «Страх и отчаяние в третьей империи», поставленный одним из самых гонимых российских режиссеров с европейской славой Тимофеем Кулябиным.
И никого не интересует, что все спектакли идут с переводом на эстонский язык, а на том же «Страхе и отчаянии» порой не хватает наушников. И любителям нарративов совершенно безразлично, что в театре служат актеры и трудятся технические работники, которые были вынуждены покинуть Украину и что они влились в коллектив и ни разу не услышали ни одного дурного слова, а лишь слова поддержки и сострадания.
И, если ты поверил слухам, то, конечно, не обратишь внимание на летний проект Русского театра «Мавка. Песня леса» по мотивам Леси Украинки, который идет в Музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре. А это изящный, красивый, трогательный музыкальный спектакль о любви, который по просьбам зрителей вновь будет показан уже в июне.
Вот я пишу эти строки и чувствую, что как будто оправдываюсь и оправдываю само существование Русского театра перед авторами нарративов. Но оправдываться не в чем. Русскому театру есть чем гордиться – и удивительным зданием, и открывшейся новой сценой РИНГ, которую уже облюбовали эстонские творческие коллективы, и замечательной труппой, и профессиональным техническим и административным персоналом, и преданными театру работниками разных цехов от костюмеров и гримеров до билетеров, и нашими спектаклями.
А любителям нарративов о пустых залах сообщу, что мы также довольны и нашими экономическим показателями. А еще у нас есть спектакли, которые можно занести в книги рекордов. Например, на днях спектакль «Пять вечеров» с Александром Ивашкевичем и Ларисой Саванковой в главных ролях был сыгран при полном зале в 150-й раз.
Мы также можем гордиться и нашей талантливой молодежью, которая во многом уже определяет репертуар театра. И отдельные слова благодарности и безграничного уважения нашим замечательным зрителям, которые переживают, поддерживают, советуют и вдохновляют. Мы работаем для них и ради их аплодисментов. Мы вместе радуемся успехам и переживаем неудачи. У нас чуткий, интеллигентный и все понимающий зритель.
Может быть, все, что я пишу, звучит слишком пафосно, но это естественная реакция на те потоки недоброжелательности, которые льются чуть ли не каждый день в адрес театра. Как шутят в театре, просто ни дня без строчки. Ведь даже такая часто встречающаяся вещь, как отмена спектакля из-за внезапной болезни актера, становится поводом для обсуждения на первых полосах газет.
Поймите, мы не просим о снисхождении, мы просим правдиво отражать нашу жизнь. И поверьте, что в театре идет напряженная творческая жизнь. Репетируется спектакль «Дубровский», готовится совместный проект с актерами из стран Балтии, еженедельно проходят экскурсии на русском, эстонском и английском языках, выставки местных художников, мастер-классы с актерами, читки пьес, а вскоре публика заглянет и в содержимое одного необычного чемоданчика, которым откроется новый сезон.
Театр готовится к зарубежным гастролям и местным фестивалям. Конечно, есть у нас и долги. И прежде всего перед эстонской драматургией и режиссурой. Безусловно, вскоре на подмостках театра появятся работы местных авторов, но не потому, что это указание сверху, а потому, что это наша естественная потребность и принципиальная позиция. Когда мы говорим о том, что Русский театр должен стать ближе к эстонскому сообществу, это значит, что в репертуаре появятся эстонские пьесы и авторы, работы местных художников и постановщиков. И так и должно быть, ведь мы живем в Эстонии.
Но при этом, из репертуара не исчезнет мировая классика, к которой относится и русская драматургия. Мы – государственный эстонский театр, который играет на русском языке. Но мы должны быть не просто учреждением культуры, а местом, где гармонично встречаются разные общины, местом просвещения и интеграции в лучшем смысле этого слова.
Мир стремительно меняется, а соответственно, меняется и ситуация в Эстонии, и нам очень важно найти место Русского театра в этом меняющемся мире. А еще избавиться от упомянутых уже нарративов, которые к реальной жизни театра никакого отношения не имеют. Приходите к нам в театр, пишите о постановках, спорьте до хрипоты, ругайте, хвалите, аплодируйте. Но честно и только после посещения театра.