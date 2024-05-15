Количество квартир, выставленных на продажу в Нарве, выросло, но спрос на них невелик, пишет Rus.ERR.
Жители Нарвы начали массово выставлять квартиры на продажу
По данным порталов по продаже недвижимости, в настоящее время в Нарве выставлено на продажу около 500 квартир. Резкий рост произошел за последние восемь месяцев, и количество квартир на рынке как минимум на четверть больше, чем в прошлом году.
По мнению маклеров по недвижимости, это связано с общим ухудшением уровня жизни, в частности, с почти двукратным ростом цен на отопление и отсутствием перспектив на будущее.
В то же время маклеры сходятся во мнении, что рост числа предложений снизил рыночную цену на квартиры без ремонта, однако спрос на квартиры в хорошем состоянии в Нарве сохраняется.