Жители Нарвы начали массово выставлять квартиры на продажу

По данным порталов по продаже недвижимости, в настоящее время в Нарве выставлено на продажу около 500 квартир. Резкий рост произошел за последние восемь месяцев, и количество квартир на рынке как минимум на четверть больше, чем в прошлом году.

По мнению маклеров по недвижимости, это связано с общим ухудшением уровня жизни, в частности, с почти двукратным ростом цен на отопление и отсутствием перспектив на будущее.

В то же время маклеры сходятся во мнении, что рост числа предложений снизил рыночную цену на квартиры без ремонта, однако спрос на квартиры в хорошем состоянии в Нарве сохраняется.