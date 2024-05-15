В воскресенье в музее под открытым небом будет интересно, весело и вкусно

Каждый желающий сможет поучаствовать в праздничной лотерее, в которой будут разыграны призы. Для этого нужно купить лотерейный билетик за два евро или что-то из представленных на фестивале брендированных товаров: будут вышиванки, футболки, шоперы и прочее.

Организатор фестиваля Инна Гордиенко рассказала Rus.Postimees, что о каждом мастер-классе можно рассказывать долго, но лучше прийти и попробовать сделать своими руками что-нибудь красивое. «На ярмарке будет очень много разных вещей ручной работы - герданы, бусы, мягкие игрушки, огромное количество разных вышиванок, свечи. У нас будет несколько стендов, где можно будет приобрести вышиванку и что еще вам понравится», - рассказывает организатор.

Ярмарка изделий ручной работы на фестивале «Вышиванка объединяет», 2023 г. Фото: Ассоциация украинских организаций Эстонии.

По словам Гордиенко, фестиваль спланирован так, чтобы быть привлекательным для всей семьи. «В прошлом году гости приходили целыми семьями. Пока родители смотрят концертную программу, дети могут заняться в детской зоне мастер-классами или играми», - говорит Инна Гордиенко.

На месте можно вкусно поесть, так как фуд-корт будет с очень большим выбором разных кухонь и блюд. Предусмотрена экскурсия по музею и костюмированный перформанс «Украинская свадьба».

На фестивале будут работать более тридцати волонтеров, которые владеют языками и будут помогать гостям на каждой локации. «Наши волонтеры смогут объяснить гостям, что будет происходить на каждой локации», - рассказала организатор.

В прошлом году фестиваль был признан лучшим интеграционным событием года по мнению экспертов Интеграционного Фонда и Министерства культуры Эстонии. Цена билета на фестиваль - 5 евро.