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В воскресенье в музее под открытым небом будет интересно, весело и вкусно

rus.postimees.ee
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Фото: Асоциация Украинских Организаций в Эстонии

В ближайшее воскресенье, 19 мая, в музее под открытым небом в Таллинне пройдет праздник, который стоит посетить всей семьей. На фестивале «Вышиванка объединяет» найдется интересное занятие для каждого посетителя независимо от пола и возраста. Посетителей ждет вкусная еда, красивые вещи и много музыки.   

Фестиваль в этом году будет проводиться во второй раз и посвящен Дню вышиванки и Году богатства культур 2024 в Эстонии. Праздник состоится 19 мая с 12:00 до 20:00 на территории Музея под открытым небом/Eesti Vabaõhummuseum.

Вход на фестиваль будет проводиться с бокового въезда в музей. Дело в том, что музей занимает очень большую территорию, на которой расположено множество хуторов. Воскресный фестиваль будет проходить на хуторе Сету и туда ближе всего дойти с бокового входа в музей. У входа есть большая парковка. 

Гостей фестиваля ждут разные мероприятия и вкусная еда. В частности, будут работать:

- ярмарка-продажа аутентичных товаров от украинских, эстонских и других производителей народного искусства;

- множество мастер-классов для детей и детская развлекательная зона;

- фуд-корты с украинской, эстонской и другими национальными кухнями общин;

- концертная программа с национальными танцами и пением;

- показ украинских вышиванок;

- перформанс «Украинская свадьба»;

- викторины и праздничная лотерея.

Детский мастер-класс на прошлогоднем фестивале.
Детский мастер-класс на прошлогоднем фестивале. Фото: Ассоциация украинских организаций Эстонии.

В зоне отдыха и развлечений в этом году будут мастер-классы росписи, создания панно, вышивки, совместное чтение, настольные игры, мастер-класс по сборке кубика Рубика и даже тренировка по футболу для детей от тренера футбольного клуба «Мольфар».

Можно будет развлечься и нанесением аквагрима. Каждый ребенок может при помощи художника и детского аквагрима превратиться в своего любимого сказочного персонажа или супергероя. Также будут запускание мыльных пузырей, раскрашивание комиксов и бадминтон.

Каждый желающий сможет поучаствовать в праздничной лотерее, в которой будут разыграны призы. Для этого нужно купить лотерейный билетик за два евро или  что-то из представленных на фестивале брендированных товаров: будут вышиванки, футболки, шоперы и прочее. 

Организатор фестиваля Инна Гордиенко рассказала Rus.Postimees, что о каждом мастер-классе можно рассказывать долго, но лучше прийти и попробовать сделать своими руками что-нибудь красивое. «На ярмарке будет очень много разных вещей ручной работы - герданы, бусы, мягкие игрушки, огромное количество разных вышиванок, свечи. У нас будет несколько стендов, где можно будет приобрести вышиванку и что еще вам понравится», - рассказывает организатор.

Ярмарка изделий ручной работы на фестивале «Вышиванка объединяет», 2023 г.
Ярмарка изделий ручной работы на фестивале «Вышиванка объединяет», 2023 г. Фото: Ассоциация украинских организаций Эстонии.

По словам Гордиенко, фестиваль спланирован так, чтобы быть привлекательным для всей семьи. «В прошлом году гости приходили целыми семьями. Пока родители смотрят концертную программу, дети могут заняться в детской зоне мастер-классами или играми», - говорит Инна Гордиенко.

На месте можно вкусно поесть, так как фуд-корт будет с очень большим выбором разных кухонь и блюд. Предусмотрена экскурсия по музею и костюмированный перформанс «Украинская свадьба».

На фестивале будут работать более тридцати волонтеров, которые владеют языками и будут помогать гостям на каждой локации. «Наши волонтеры смогут объяснить гостям, что будет происходить на каждой локации», - рассказала организатор.

В прошлом году фестиваль был признан лучшим интеграционным событием года по мнению экспертов Интеграционного Фонда и Министерства культуры Эстонии. Цена билета на фестиваль - 5 евро. 

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