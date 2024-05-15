В воскресение в музее под открытым небом будет интересно, весело и вкусно

Каждый желающий сможет поучаствовать в праздничной лотерее, в которой будут разыграны призы. Для этого нужно купить лотерейный билетик за два евро или что-то из представленных на фестивале брендированных товаров: будут вышиванки, футболки, шоперы и прочее.

Организатор фестиваля Инна Гордиенко рассказала Rus.Postimees, что о каждом мастер-классе можно рассказывать долго, но лучше прийти и попробовать сделать своими руками что-нибудь красивое. «На ярмарке будет очень много разных вещей ручной работы - герданы, бусы, мягкие игрушки, огромное количество разных вышиванок, свечи. У нас будет несколько стендов, где можно будет приобрести вышиванку и что еще вам понравится», - рассказывает организатор.

Ярмарка изделий ручной работы на фестивале «Вышиванка объединяет», 2023 г. Фото: Ассоциация украинских организаций Эстонии.

По словам Гордиенко, фестиваль спланирован так, чтобы быть привлекательным для всей семьи. «В прошлом году гости приходили целыми семьями. Пока родители могут смотреть концертную программу, дети в это время заняты на детской зоне мастер-классами или играми», - говорит Инна Гордиенко.

На месте можно вкусно поесть, так как фуд-корт будет с очень большим выбором разных кухонь и блюд. Предусмотрена экскурсия по музею и костюмированный перформанс «Украинская свадьба».

На фестивале будут работать более тридцати волонтеров, которые владеют языками и будут помогать гостям на каждой локации. «Наши волонтеры смогут гостям объяснить, что будет происходить на каждой локации», - рассказала организатор.

В прошлом году фестиваль был признан лучшим интеграционным событием года по мнению экспертов Интеграционного Фонда и Министерства культуры Эстонии. Цена билета на фестиваль - 5 евро.