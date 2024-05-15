В ближайшее воскресение, 19 мая, в музее под открытым небом в Таллинне пройдет праздник, который стоит посетить всей семьей. На фестивале «Вышиванка объединяет» найдется интересное занятие для каждого посетителя независимо от пола и возраста. Посетителей ждет вкусная еда, красивые вещи и много музыки.
В воскресение в музее под открытым небом будет интересно, весело и вкусно
Фестиваль в этом году будет проводиться во второй раз и посвящен Дню вышиванки и Году богатства культур 2024 в Эстонии. Праздник состоится 19 мая с 12:00 до 20:00 на территории Музея под открытым небом/Eesti Vabaõhummuseum.
Вход на фестиваль будет проводиться с бокового въезда в музей. Дело в том, что музей занимает очень большую территорию, на которой расположено множество хуторов. Воскресный фестиваль будет проходить на хуторе Сету и туда ближе всего дойти с бокового входа в музей. У входа есть большая парковка.
Гостей фестиваля ждут разные мероприятия и вкусная еда. В частности, будут работать:
- ярмарка-продажа аутентичных товаров от украинских, эстонских и других производителей народного искусства;
- множество мастер-классов для детей и детская развлекательная зона;
- фуд-корты с украинской, эстонской и другими национальными кухнями общин;
- концертная программа с национальными танцами и пением;
- показ украинских вышиванок;
- перформанс «Украинская свадьба»;
- викторины и праздничная лотерея.
В зоне отдыха и развлечений в этом году будут мастер-классы росписи, создания панно, вышивки, совместное чтение, настольные игры, мастер-класс по сборке кубика Рубика и даже тренировка по футболу для детей от тренера футбольного клуба «Мольфар».
Можно будет развлечья нанесением аквагрима. Каждый ребенок может при помощи художника и детского аквагрима превратиться в своего любимого сказочного персонажа или супергероя. Также будут запускание мыльных пузырей, раскрашивание комиксов и бадминтон.
Каждый желающий сможет поучаствовать в праздничной лотерее, в которой будут разыграны призы. Для этого нужно купить лотерейный билетик за два евро или что-то из представленных на фестивале брендированных товаров: будут вышиванки, футболки, шоперы и прочее.
Организатор фестиваля Инна Гордиенко рассказала Rus.Postimees, что о каждом мастер-классе можно рассказывать долго, но лучше прийти и попробовать сделать своими руками что-нибудь красивое. «На ярмарке будет очень много разных вещей ручной работы - герданы, бусы, мягкие игрушки, огромное количество разных вышиванок, свечи. У нас будет несколько стендов, где можно будет приобрести вышиванку и что еще вам понравится», - рассказывает организатор.
По словам Гордиенко, фестиваль спланирован так, чтобы быть привлекательным для всей семьи. «В прошлом году гости приходили целыми семьями. Пока родители могут смотреть концертную программу, дети в это время заняты на детской зоне мастер-классами или играми», - говорит Инна Гордиенко.
На месте можно вкусно поесть, так как фуд-корт будет с очень большим выбором разных кухонь и блюд. Предусмотрена экскурсия по музею и костюмированный перформанс «Украинская свадьба».
На фестивале будут работать более тридцати волонтеров, которые владеют языками и будут помогать гостям на каждой локации. «Наши волонтеры смогут гостям объяснить, что будет происходить на каждой локации», - рассказала организатор.
В прошлом году фестиваль был признан лучшим интеграционным событием года по мнению экспертов Интеграционного Фонда и Министерства культуры Эстонии. Цена билета на фестиваль - 5 евро.