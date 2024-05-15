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В воскресение в музее под открытым небом будет интересно, весело и вкусно

rus.postimees.ee
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Фото: Асоциация Украинских Организаций в Эстонии

В ближайшее воскресение, 19 мая, в музее под открытым небом в Таллинне пройдет праздник, который стоит посетить всей семьей. На фестивале «Вышиванка объединяет» найдется интересное занятие для каждого посетителя независимо от пола и возраста. Посетителей ждет вкусная еда, красивые вещи и много музыки.   

Фестиваль в этом году будет проводиться во второй раз и посвящен Дню вышиванки и Году богатства культур 2024 в Эстонии. Праздник состоится 19 мая с 12:00 до 20:00 на территории Музея под открытым небом/Eesti Vabaõhummuseum.

Вход на фестиваль будет проводиться с бокового въезда в музей. Дело в том, что музей занимает очень большую территорию, на которой расположено множество хуторов. Воскресный фестиваль будет проходить на хуторе Сету и туда ближе всего дойти с бокового входа в музей. У входа есть большая парковка. 

Гостей фестиваля ждут разные мероприятия и вкусная еда. В частности, будут работать:

- ярмарка-продажа аутентичных товаров от украинских, эстонских и других производителей народного искусства;

- множество мастер-классов для детей и детская развлекательная зона;

- фуд-корты с украинской, эстонской и другими национальными кухнями общин;

- концертная программа с национальными танцами и пением;

- показ украинских вышиванок;

- перформанс «Украинская свадьба»;

- викторины и праздничная лотерея.

Детский мастер-класс на прошлогоднем фестивале.
Детский мастер-класс на прошлогоднем фестивале. Фото: Ассоциация украинских организаций Эстонии.

В зоне отдыха и развлечений в этом году будут мастер-классы росписи, создания панно, вышивки, совместное чтение, настольные игры, мастер-класс по сборке кубика Рубика и даже тренировка по футболу для детей от тренера футбольного клуба «Мольфар».

Можно будет развлечья нанесением аквагрима. Каждый ребенок может при помощи художника и детского аквагрима превратиться в своего любимого сказочного персонажа или супергероя. Также будут запускание мыльных пузырей, раскрашивание комиксов и бадминтон.

Каждый желающий сможет поучаствовать в праздничной лотерее, в которой будут разыграны призы. Для этого нужно купить лотерейный билетик за два евро или  что-то из представленных на фестивале брендированных товаров: будут вышиванки, футболки, шоперы и прочее. 

Организатор фестиваля Инна Гордиенко рассказала Rus.Postimees, что о каждом мастер-классе можно рассказывать долго, но лучше прийти и попробовать сделать своими руками что-нибудь красивое. «На ярмарке будет очень много разных вещей ручной работы - герданы, бусы, мягкие игрушки, огромное количество разных вышиванок, свечи. У нас будет несколько стендов, где можно будет приобрести вышиванку и что еще вам понравится», - рассказывает организатор.

Ярмарка изделий ручной работы на фестивале «Вышиванка объединяет», 2023 г.
Ярмарка изделий ручной работы на фестивале «Вышиванка объединяет», 2023 г. Фото: Ассоциация украинских организаций Эстонии.

По словам Гордиенко, фестиваль спланирован так, чтобы быть привлекательным для всей семьи. «В прошлом году гости приходили целыми семьями. Пока родители могут смотреть концертную программу, дети в это время заняты на детской зоне мастер-классами или играми», - говорит Инна Гордиенко.

На месте можно вкусно поесть, так как фуд-корт будет с очень большим выбором разных кухонь и блюд. Предусмотрена экскурсия по музею и костюмированный перформанс «Украинская свадьба».

На фестивале будут работать более тридцати волонтеров, которые владеют языками и будут помогать гостям на каждой локации. «Наши волонтеры смогут гостям объяснить, что будет происходить на каждой локации», - рассказала организатор.

В прошлом году фестиваль был признан лучшим интеграционным событием года по мнению экспертов Интеграционного Фонда и Министерства культуры Эстонии. Цена билета на фестиваль - 5 евро. 

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