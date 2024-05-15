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НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ Кремль провоцирует теневую игру с НАТО

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Самолет российского правительства, который доставил домой 18 российских дипломатов, высланных из Центральной Европы в 2021 году по обвинению в шпионаже, а также пособничестве и подстрекательстве к покушениям.
Самолет российского правительства, который доставил домой 18 российских дипломатов, высланных из Центральной Европы в 2021 году по обвинению в шпионаже, а также пособничестве и подстрекательстве к покушениям. Фото: Michal Cizek

Деятельность российских разведывательных агентов становится все более провокационной, что указывает на масштабы противостояния, организованного Путиным, пишут британские СМИ.

В начале мая на заводе Diehl Metall в пригороде Берлина вспыхнул пожар. Нет доказательств того, что это дело рук России, но вероятность этого велика, недавно написал The Economist. Именно на этом заводе производят, среди прочего, ракеты IRIS системы ПВО, используемые в Украине.

В апреле в Европе были задержаны российские организаторы диверсий. Эти два человека, имеющие двойное гражданство Германии и России, планировали нападение на военные объекты США.

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