НАПРЯЖЕНИЕ РАСТЕТ Кремль провоцирует теневую игру с НАТО

В начале мая на заводе Diehl Metall в пригороде Берлина вспыхнул пожар. Нет доказательств того, что это дело рук России, но вероятность этого велика, недавно написал The Economist. Именно на этом заводе производят, среди прочего, ракеты IRIS системы ПВО, используемые в Украине.