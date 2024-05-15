Чтобы лето было ярче: эстонская компания вновь переходит на четырехдневную рабочую неделю

Поскольку сокращение рабочей недели не меняет целей и ожидаемых результатов, каждая команда и каждый сотрудник могут определять, как достичь желаемых целей за меньшее время. В предыдущие годы наиболее распространенными способами ускорения достижения результатов были отказ от повторных совещаний или их сокращение, внедрение различных инструментов повышения эффективности и более рациональное планирование времени.

В итоге уже удалось определить режимы и приемы работы, которые также помогают более эффективно трудиться в остальные времена года. «Четырехдневная рабочая неделя – это хороший инкубатор для инновационных методов работы. Желание использовать выходной день в пятницу мотивирует работать усерднее и сосредоточеннее в оставшиеся четыре дня, а также находить новые и более рациональные методы выполнения работы. Когда летний сезон закончится, эти передовые практики и инновационные методы работы сохранятся», - заключил Полли.

В прошлом году 88% сотрудников технологического подразделения отметили, что летом они успевали сделать все свои дела за четыре рабочих дня. По семибалльной шкале сокращенная рабочая неделя получила оценку удовлетворенности в 6,69 балла. Команды достигли поставленных целей, а надежность всех услуг осталась на ожидаемом уровне.

В своих отзывах работники Elisa отмечали, что наибольшие преимущества летней четырехдневной рабочей недели заключаются в расширенных возможностях досуга, отдыхе от напряженного весеннего периода, сбалансированности работы и личной жизни, а также более целесообразном использовании имеющихся рабочих дней. Четырехдневную рабочую неделю называли хорошим мотиватором и подчеркивали, что дополнительный выходной день позволяет начать следующую неделю, чувствуя себя более отдохнувшими и мотивированными.

Четырехдневная рабочая неделя - обычное явление в технологическом подразделении Elisa каждым летом, с начала июня до конца августа. Кроме того, работа четыре дня в неделю практикуется в один из зимних месяцев, обычно в январе или феврале.