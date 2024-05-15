Этим летом насчитывающий свыше 200 человек коллектив технологического подразделения Elisa вновь будет работать четыре дня в неделю. Сокращение количества дней занятости обеспечивается более эффективной рабочей неделей, что, в свою очередь, позволяет уделять больше внимания саморазвитию и досугу в летний период. Этим летом сотрудники технологического подразделения уже в третий раз достигнут поставленных целей за более короткие сроки, чтобы три месяца подряд отдыхать и по пятницам.
Чтобы лето было ярче: эстонская компания вновь переходит на четырехдневную рабочую неделю
«Четырехдневная рабочая неделя уже полностью себя оправдала. Каждый год отзывы об этом проекте были очень положительными, причем как со стороны сотрудников технологического подразделения, так и со стороны партнерских отделов. Потеря одного рабочего дня в неделю не повлияла на производительность и достижение целей, а новый ритм быстро становится удобной нормой каждое лето, заявил руководитель технологического подразделения и член правления Elisa Тоомас Полли. - С каждым годом переход на четырехдневную рабочую неделю также становится более плавным».
Elisa поощряет гибкие методы труда уже более восьми лет, начиная с введения режима работы, не зависящего от места и времени. Например, некоторые представительства Elisa несколько лет назад перешли на шестичасовой рабочий день, а технологическое подразделение периодически переключается на четырехдневную рабочую неделю. Во всей компании считается важным, чтобы работа выполнялась в оговоренных объемах и с достижением поставленных целей. Сотрудник сам планирует свою работу, решая, сколько часов в день или дней в неделю потребуется для ее выполнения.
Более короткая рабочая неделя дает персоналу больше свободы действий в летние месяцы, позволяя просто отдыхать в расширенные выходные или использовать пятницу, свободную от совещаний и других трудовых обязанностей, для самосовершенствования, специальных проектов или доделывания по мере необходимости задач, на которые раньше не хватило времени. Полли отметил, что при такой организации труда право и ответственность за планирование рабочего времени полностью возлагается на самих сотрудников и команды.
Поскольку сокращение рабочей недели не меняет целей и ожидаемых результатов, каждая команда и каждый сотрудник могут определять, как достичь желаемых целей за меньшее время. В предыдущие годы наиболее распространенными способами ускорения достижения результатов были отказ от повторных совещаний или их сокращение, внедрение различных инструментов повышения эффективности и более рациональное планирование времени.
В итоге уже удалось определить режимы и приемы работы, которые также помогают более эффективно трудиться в остальные времена года. «Четырехдневная рабочая неделя – это хороший инкубатор для инновационных методов работы. Желание использовать выходной день в пятницу мотивирует работать усерднее и сосредоточеннее в оставшиеся четыре дня, а также находить новые и более рациональные методы выполнения работы. Когда летний сезон закончится, эти передовые практики и инновационные методы работы сохранятся», - заключил Полли.
В прошлом году 88% сотрудников технологического подразделения отметили, что летом они успевали сделать все свои дела за четыре рабочих дня. По семибалльной шкале сокращенная рабочая неделя получила оценку удовлетворенности в 6,69 балла. Команды достигли поставленных целей, а надежность всех услуг осталась на ожидаемом уровне.
В своих отзывах работники Elisa отмечали, что наибольшие преимущества летней четырехдневной рабочей недели заключаются в расширенных возможностях досуга, отдыхе от напряженного весеннего периода, сбалансированности работы и личной жизни, а также более целесообразном использовании имеющихся рабочих дней. Четырехдневную рабочую неделю называли хорошим мотиватором и подчеркивали, что дополнительный выходной день позволяет начать следующую неделю, чувствуя себя более отдохнувшими и мотивированными.
Четырехдневная рабочая неделя - обычное явление в технологическом подразделении Elisa каждым летом, с начала июня до конца августа. Кроме того, работа четыре дня в неделю практикуется в один из зимних месяцев, обычно в январе или феврале.