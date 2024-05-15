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Чтобы лето было ярче: эстонская компания вновь переходит на четырехдневную рабочую неделю

Rus.Postimees
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Радостный мужчина. Снимок иллюстративный.
Радостный мужчина. Снимок иллюстративный. Фото: fizkes/Shutterstock

Этим летом насчитывающий свыше 200 человек коллектив технологического подразделения Elisa вновь будет работать четыре дня в неделю. Сокращение количества дней занятости обеспечивается более эффективной рабочей неделей, что, в свою очередь, позволяет уделять больше внимания саморазвитию и досугу в летний период. Этим летом сотрудники технологического подразделения уже в третий раз достигнут поставленных целей за более короткие сроки, чтобы три месяца подряд отдыхать и по пятницам.

«Четырехдневная рабочая неделя уже полностью себя оправдала. Каждый год отзывы об этом проекте были очень положительными, причем как со стороны сотрудников технологического подразделения, так и со стороны партнерских отделов. Потеря одного рабочего дня в неделю не повлияла на производительность и достижение целей, а новый ритм быстро становится удобной нормой каждое лето, заявил руководитель технологического подразделения и член правления Elisa Тоомас Полли. - С каждым годом переход на четырехдневную рабочую неделю также становится более плавным».

Elisa поощряет гибкие методы труда уже более восьми лет, начиная с введения режима работы, не зависящего от места и времени. Например, некоторые представительства Elisa несколько лет назад перешли на шестичасовой рабочий день, а технологическое подразделение периодически переключается на четырехдневную рабочую неделю. Во всей компании считается важным, чтобы работа выполнялась в оговоренных объемах и с достижением поставленных целей. Сотрудник сам планирует свою работу, решая, сколько часов в день или дней в неделю потребуется для ее выполнения.

Более короткая рабочая неделя дает персоналу больше свободы действий в летние месяцы, позволяя просто отдыхать в расширенные выходные или использовать пятницу, свободную от совещаний и других трудовых обязанностей, для самосовершенствования, специальных проектов или доделывания по мере необходимости задач, на которые раньше не хватило времени. Полли отметил, что при такой организации труда право и ответственность за планирование рабочего времени полностью возлагается на самих сотрудников и команды.

Поскольку сокращение рабочей недели не меняет целей и ожидаемых результатов, каждая команда и каждый сотрудник могут определять, как достичь желаемых целей за меньшее время. В предыдущие годы наиболее распространенными способами ускорения достижения результатов были отказ от повторных совещаний или их сокращение, внедрение различных инструментов повышения эффективности и более рациональное планирование времени.

В итоге уже удалось определить режимы и приемы работы, которые также помогают более эффективно трудиться в остальные времена года. «Четырехдневная рабочая неделя – это хороший инкубатор для инновационных методов работы. Желание использовать выходной день в пятницу мотивирует работать усерднее и сосредоточеннее в оставшиеся четыре дня, а также находить новые и более рациональные методы выполнения работы. Когда летний сезон закончится, эти передовые практики и инновационные методы работы сохранятся», - заключил Полли.

В прошлом году 88% сотрудников технологического подразделения отметили, что летом они успевали сделать все свои дела за четыре рабочих дня. По семибалльной шкале сокращенная рабочая неделя получила оценку удовлетворенности в 6,69 балла. Команды достигли поставленных целей, а надежность всех услуг осталась на ожидаемом уровне.

В своих отзывах работники Elisa отмечали, что наибольшие преимущества летней четырехдневной рабочей недели заключаются в расширенных возможностях досуга, отдыхе от напряженного весеннего периода, сбалансированности работы и личной жизни, а также более целесообразном использовании имеющихся рабочих дней. Четырехдневную рабочую неделю называли хорошим мотиватором и подчеркивали, что дополнительный выходной день позволяет начать следующую неделю, чувствуя себя более отдохнувшими и мотивированными.

Четырехдневная рабочая неделя - обычное явление в технологическом подразделении Elisa каждым летом, с начала июня до конца августа. Кроме того, работа четыре дня в неделю практикуется в один из зимних месяцев, обычно в январе или феврале.

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