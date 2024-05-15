Сильное похмелье поставило знаменитого футболиста в день свадьбы в нелепую ситуацию

Как известно Ирвин и Метс помогли своей команде Санкт-Паули на прошлой неделе выйти в немецкую Премьер-лигу. Это очень большое достижение для всей команды, поскольку в последний раз они играли на уровне сильнейшей лиги Германии в 2011 году.

31-летний Ирвин не скрывает, что слишком перебрал на празднике. Вместе со своей спутницей они отмечали событие два дня. И это в ситуации, когда пара должна была накануне расписаться.

Пара сумела достаточно собраться, чтобы прилететь из Германии в Данию на регистрацию. Но затем выяснилась досадная вещь – они забыли в Германии все документы. Поэтому брак официально остался не заключенным.

«Попробуем завтра снова! Но праздник все же состоялся сегодня!», - написала спутница футболиста в соцсетях.