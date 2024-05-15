Хэберли уходит, новым главным тренером футбольной сборной назначен Юрген Хенн

«Я очень благодарен ЭФС за доверие, игрокам и тренерам за сотрудничество, а всем болельщикам за поддержку. В течение этих лет мы вместе смогли ощутить радость и нервное напряжение, которые приносит футбол. Я очень рад, что смог стать частью эстонского футбола», - сказал он.

Новым главным тренером мужской сборной назначен Юрген Хенн, вместе с ним к работе приступят и новые помощники тренера Йоэль Индермитте и Арно Пайперс, а также тренер по физподготовке Ило Рихвк. Март Поом продолжит работать тренером вратарей. Хэберли также привлечет Индермитте в качестве помощника тренера на игру со Швейцарией 4 июня, поскольку предыдущий помощник тренера Йоэль Линдпере подал в отставку со своей должности в начале недели.

36-летний Хенн тренировал представительскую команду «Флоры» 11 лет, из них пять с половиной лет — в качестве главного тренера. Под руководством Хенна «Флора» выиграла четыре чемпионата Эстонии и в 2021 году вышла в групповой этап Евросерии первым эстонским клубом. Хенн имеет четыре награды Альберта Воллрата «Тренер года». По состоянию на 2020 год Хенн имеет квалификацию UEFA Pro.

Контракт Хенна на посту главного тренера вступает в силу 5 июня и рассчитан до конца 2027 года, то есть включает два сезона Лиги наций (2024 и 2026 годы) и два года отборочной серии (отборочная серия чемпионата мира-2025 и чемпионата Европы-2027). У ЭФС есть возможность расторгнуть контракт в конце 2026 года. В конце 2027 года контракт будет автоматически продлен, если Эстония выйдет на отборочные матчи чемпионата Европы 2028 года или финальному турниру.

Мужская сборная встретится со сборной Швейцарии в Люцерне 4 июня. Через четыре дня, 8 июня, на стадионе A. Le Coq Arena состоится полуфинал Балтийского турнира против Фарерских островов, а 11 июня состоится еще один матч Балтийского турнира (место проведения и соперник зависят от полуфинала). Осенью стартует новый сезон Лиги наций УЕФА, где Эстония входит в ту же подгруппу, что и Словакия, Швеция и Азербайджан.