Пограничная служба Финляндии расследует масштабную контрабанду мигрантов

Расследование началось в сентябре 2023 года, когда в порту Хельсинки был задержан мужчина, пытавшийся доставить на пароме из Таллинна трех пассажиров без документов. Затем этого мужчину и его брата связали с 14 кораблями, прибывшими из Таллинна в Хельсинки.

По данным пограничной службы, 132 человека были перевезены через Финлянию в Германию. Одна группа из 25 человек была задержана в Эстонии.

«Есть подозрение, что это является частью более широкой международной преступной деятельности по контрабанде людей, в которой задержанные подозреваемые отвечали одну часть схемы - транспортировку людей на территории Европы», - заявил в пресс-релизе начальник расследования Антти Лескеля.

Среди привезенных в страну людей, по данным Пограничной службы, были граждане нескольких стран, в том числе, Ирана, Ирака, Бангладеш, Шри-Ланки, Афганистана, Сирии, Камеруна, Кубы и Таджикистана. Среди них были взрослые и дети, по словам начальника расследования, даже младенцы.

Прибыль отправлялась матери в Ирак

Пограничная служба сообщает, что речь идет о беженцах, изначально прибывших из Беларуси в Латвию, которые хотели попасть в Германию.

Подозреваемые, граждане Ирака, имеющие в Латвии вид на жительство, согласно расследованию, брали за поездку 1800 евро с каждого пассажира. Маршрут контрабанды проходил из Эстонии на пароме в Финлянию, из Хельсинки на автобусе или поезде в Торнио, а оттуда через Хаапаранта в Швецию и через Данию в Германию.

Контрабанда была организована таким образом, что для лиц без документов бронировались билеты на общественный транспорт с помощью поддельных личных данных. Поскольку мигранты не могли бы самостоятельно бронировать билеты или путешествовать на общественном транспорте через несколько стран, они нуждались в сопровождающем лице.

Мужчина, задержанный в порту Хельсинки в сентябре 2023 года, на протяжении всего предварительного расследования находился под стражей по подозрению в организации незаконной миграции при отягчающих обстоятельствах. Второго главного подозреваемого задержали в Швеции, и его экстрадировали в Финляндию в декабре. Его также арестовали по подозрению в том же преступлении.

Есть подозрение, что латвийские женщины помогали братьям бронировать билеты. Предполагается, что прибыль от преступной деятельности досталась матери братьев в Ираке.