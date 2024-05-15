В рамках Ночи Таллинна пройдет велозаезд Tour d'ÖÖ

Ночь Таллинна начнется с популярного велозаезда TOUR d'ÖÖ, который проводится уже в 74-й раз. Сбор участников будет проходить с 19:30 в парке Тондираба, велозаезд стартует в 20:00. Участие в мероприятии бесплатное. Учитывая темп других велосипедистов, соблюдая правила безопасности и прислушиваясь к рекомендациям направляющих в желтых жилетах, участники прибудут на площадь Вабадузе, преодолев в неспешном темпе 12 км.