Сегодня, 15 мая, начались празднования Дня Таллинна, посвященные 776-й годовщине обретения Любекского городского права. День Таллинна проходит уже в 23-й раз, но впервые в этом году будет отмечаться и Ночь Таллинна.
В рамках Ночи Таллинна пройдет велозаезд Tour d'ÖÖ
Ночь Таллинна начнется с популярного велозаезда TOUR d'ÖÖ, который проводится уже в 74-й раз. Сбор участников будет проходить с 19:30 в парке Тондираба, велозаезд стартует в 20:00. Участие в мероприятии бесплатное. Учитывая темп других велосипедистов, соблюдая правила безопасности и прислушиваясь к рекомендациям направляющих в желтых жилетах, участники прибудут на площадь Вабадузе, преодолев в неспешном темпе 12 км.
В 21:30 на площади Вабадузе начнется концерт известной эстонской инди-группы Röövel Ööbik.