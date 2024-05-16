Противники перехода на единое эстоноязычное школьное образование на протяжении многих лет часто приводили такой аргумент, что обучение на родном языке никак не препятствует освоению на высоком уровне государственного языка. Даже если это и так, считает писатель П. И. Филимонов, равные с эстонской молодежью возможности на рынке труда и шансы на социальную успешность обеспечиваются не только знанием эстонского, но и принадлежностью к одному и тому же культурному коду, и вот для выполнения этого условия «русская школа» оставалась бы непреодолимым препятствием.
П.И.ФИЛИМОНОВ ⟩ «Русская школа» может научить любви к березкам, но не обеспечить будущее в Эстонии
Давайте без эмоций попробуем рационально и расчетливо разобрать один вопрос. Я думаю, что каждый родитель хочет добра для своих детей. Я думаю, что каждый родитель хочет примерно того, чтобы его дети пошли в каком-то смысле на шаг дальше, чем он. С точки зрения карьеры, с точки зрения благосостояния, с точки зрения всего, что в традиционном западном обществе считается успехом.
Для этого, как мне представляется, есть несколько путей, и довольно важным в какой-то момент является выбор страны, места, где все это с ребенком будет происходить. Да, может так случиться, что ребенок вырастет и перевыберет, но это уже его неотъемлемое право. Пока ребенок несовершеннолетний, за него решают родители. Так повелось - что в природе, что в человеческом общежитии.
Теперь давайте отбросим другие прочие варианты и предположим, что у нас есть родители, которые хотят, чтобы ребенок их совершал вот все эти действия - преуспевание и карьерный рост - в Эстонии. Ну, потому что они прожили тут всю жизнь, и им кажется логичным, чтобы и ребенок тоже прожил свою жизнь тут. Опять-таки, захочет он уехать в какой-то момент - пусть уезжает, все равно его в этой ситуации не удержишь. Но вот условно пока он учится, он живет здесь. И теоретически планируется, что здесь он и продолжит жить.
Два пути
И дальше у нас есть два варианта (допустим). Вариант первый: ребенок учится по акцептированной в государстве программе, на государственном языке, на одном и том же культурном и социальном материале со всеми остальными своими ровесниками в этой стране, и только от индивидуальных способностей каждого ребенка зависит его будущая стартовая позиция в этой самой крысиной гонке карьерного роста. Либо ребенок учится по какой-то другой системе, ему прививаются ценности, не очень в государстве приветствуемые, взятые из постулатов и скреп государства-агрессора (да даже и неважно это в этом случае, просто из другой системы ценностей, немножко нечеловеческой, если уж откровенно), зато стихи и песенки про березки и рябины он учит на родном языке.
Родители максимально довольны, потому что ребенка учат тому же, чему в детстве учили и их, с единственным отличием, что вместо Брежнева у ребенка другой вождь, значительно более агрессивный, но это мелочи. Главное - березки, главное - родителям не приходится напрягаться, ни чтобы помогать ребенку с обучением, они помнят всех этих славных летчиков Мересьевых, как свои пять неотрезанных пальцев ноги, ни чтобы самостоятельно учить ребенка родному языку, как делают некоторые другие национальные меньшинства в предлагаемых обстоятельствах.
И вот вырастут эти два ребенка. И, предположим, не уедут из Эстонии. И, предположим, придут устраиваться на работу и конкурировать за одно и то же рабочее место. И предположим, что родители второго, с березками, проявили недюжинную предусмотрительность и как-то добились того, чтобы ребенок выучил язык, и у ребенка все с этим языком нормально, ничуть не хуже, чем у первого.
Затык на слове «отечественный»
И вот стоят они двое перед двумя условными стульями. И будущий работодатель их и спрашивает, ну, я даже не знаю, что. Что они планируют делать на день победы, например. И один кандидат говорит, что все зависит от погоды, май бывает холодным, так что он еще точно не знает, да и как там с работой будет, непонятно. А второй говорит, что поедет за город и будет жарить шашлыки, потому что все равно потом Яанипяэв и все равно два с половиной выходных.
Ну или там не знаю, перечислите топ-пять ваших любимых отечественных фильмов. Или книг. Или исполнителей. Не знаю, для чего это потенциальному работодателю нужно, но они вообще люди странные, работодатели. И на слове «отечественный» у ребенка, учившегося по чужой программе, при всей его доброжелательности и лояльности, так или иначе, возникнет затык.
Такие какие-то вещи. И как вы думаете, кого возьмут на работу?
И это если обращаться исключительно к рациональным аргументам. Потому что если говорить эмоционально, то я вообще не понимаю, почему эта тема до сих пор нуждается в обсуждении. Потому что те самые люди, которые на каждом углу кричат о равноправии и попирании их исконно-посконных прав, пытаясь пропихнуть продолжение русскоязычного и русскоцентричного образования для их детей, сами пресекают это равноправие на корню.
Не будет их ребенок конкурентоспособным, если он будет учиться как-то по-другому. На других принципах, на других культурных кодах, на других примерах, на других векторах и постулатах. И если родители не хотят напрячься и сделать что-то для того, чтобы обеспечить ребенку еще и конкурентное преимущество в виде владения родным языком и основами культуры этого самого родного языка, то это личная проблема родителей.
С чего ее должно решать государство, спрашивается? Где вы видели государство, предоставляющее обучение на языке другого государства (даже если отбросить то маленькое обстоятельство, что это другое государство - я надеюсь, все-таки временно – помешалось на всю голову)?
Нормальный выбор нормальных родителей
Короче говоря, кажется мне, что вписываться за так называемую «русскую школу» сейчас в Эстонии могут только откровенно упоротые граждане, вроде какой-нибудь Алисы Блинцовой, ну или еще был такой деятель Тыдыяков, не знаю, что с ним стало, надеюсь, что инопланетяне забрали его в свои светлые дали. Простое рациональное мышление говорит за то, что нормальный родитель отдаст своего ребенка в нормальную школу, где тот получит такое же образование, как и все его сверстники. И будет понимать, о чем они говорят, не в лингвистическом смысле этого слова.
И что в этой школе его не встретят учителя, которые годами не учили эстонский язык, надеясь, что их профессионализм (в котором даже можно и не сомневаться) как-то прокатит, что «нельзя изучать математику на неродном языке» (а почему, собственно???), и директора, которые теми же годами покрывали таких учителей, потому что не хотели напрягаться и искать новых. Потому что все так хорошо шло, ну, пусть не хорошо, но по накатанной, можно было сидеть на попе ровно и телодвижений не совершать.
Так вот в итоге сейчас пришло время напрячься. Напрячься и для учеников, многие из которых, да, будут брошены в воду без базовой подготовки на берегу. И для нормальных родителей, которым придется чуть подзабить на свое свободное время и доставать из себя все те березки, всех тех Пушкиных-Лермонтовых, которых они трепетно хотят донести следующему поколению.
Время наконец перестроиться
Это, конечно, опционально, но человек, свободно ориентирующийся хотя бы в азах двух культур, конечно, более приспособлен к жизни, чем монолингв, монотеист, монолит и мономах, если вы понимаете, о чем я. И для учителей, которым, если они хотят сохранить рабочие места и продолжать нести в массы хотя бы разумное, нужно вынуть ноги из задницы (простите, но я объяснил про эмоции), посмотреть вокруг и наконец уже сделать то, о чем твердил еще Михаил Горбачев сорок аж уже лет назад - перестроиться.
И если ваш ребенок не будет говорить цитатами из фильма «Кавказская пленница», знать песню «Катюша», но при этом будет зарабатывать, я не знаю, десять тысяч евро в месяц и сможет при желании нанять себе специального человека, который будет ему шпарить «Евгения Онегина» наизусть страницами с любого места, кто будет против?
Откуда такой человек возьмется, могут меня спросить. А у него родители в свое время напряглись.