П.И.ФИЛИМОНОВ «Русская школа» может научить любви к березкам, но не обеспечить будущее в Эстонии

Не будет их ребенок конкурентоспособным, если он будет учиться как-то по-другому. На других принципах, на других культурных кодах, на других примерах, на других векторах и постулатах. И если родители не хотят напрячься и сделать что-то для того, чтобы обеспечить ребенку еще и конкурентное преимущество в виде владения родным языком и основами культуры этого самого родного языка, то это личная проблема родителей.

С чего ее должно решать государство, спрашивается? Где вы видели государство, предоставляющее обучение на языке другого государства (даже если отбросить то маленькое обстоятельство, что это другое государство - я надеюсь, все-таки временно – помешалось на всю голову)?

Нормальный выбор нормальных родителей

Короче говоря, кажется мне, что вписываться за так называемую «русскую школу» сейчас в Эстонии могут только откровенно упоротые граждане, вроде какой-нибудь Алисы Блинцовой, ну или еще был такой деятель Тыдыяков, не знаю, что с ним стало, надеюсь, что инопланетяне забрали его в свои светлые дали. Простое рациональное мышление говорит за то, что нормальный родитель отдаст своего ребенка в нормальную школу, где тот получит такое же образование, как и все его сверстники. И будет понимать, о чем они говорят, не в лингвистическом смысле этого слова.