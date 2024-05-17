После избрания Михаила Кылварта председателем Центристской партии депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски сделала шаг в неожиданную сторону: ушла в Партию реформ. В интервью для Rus.Postimees она рассказала, как боролись за власть Юри Ратас и Михаил Кылварт, что они представляют собой как руководители, что сегодня не так с Центристской партией и почему она выбрала Партию реформ.