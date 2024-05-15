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РАЙНЕР САКС Кадровые перестановки в российской власти показали, что Путина сильнее всего беспокоит военная промышленность

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Украина нанесла мощный ракетный удар по аэродрому Бельбек в Крыму
  • Визит госсекретаря США в Украину оказался впечатляюще продолжительным
  • Украинская разведка утверждает, что армия РФ встретила серьезное сопротивление под Харьковом

Точные результаты украинской атаки на аэродром в Крыму пока не известны. Различные источники говорят о применении либо Storm Shadow, либо ATACMS, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Владимир Путин вчера утвердил состав своей администрации. Все важные руководители по существу продолжат занимать свои должности. Важно, что помощниками президента назначены Николай Патрушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Один человек из прошлого и другой - из будущего.

Ни на кого из них не возлагается очень большая политическая ответственность. Путин по-прежнему хочет держать их при себе, как бы про запас, чтобы использовать их в случае необходимости. Оба скорее сохраняют свое политическое влияние. В случае Патрушева это может быть стратегией выхода из игры. Дюмин не выведен из игры, и скоро станет ясно, куда подует ветер и какая роль ему отводится.

Само по себе интересно наблюдать за тем, заберут ли с собой лица, назначенные на новые должности во всех структурах власти, часть прежних трудовых обязанностей. Украинский политолог Вадим Денисенко считает, что больше всех выиграл от кадровых решений Путина Сергей Чемезов, близкий соратник президента, курирующий российскую военную промышленность. Время покажет, так ли это.

Хотя смены людей на должностях еще могут происходить, общая оценка ситуации остается такой же, как и в предыдущие дни. Никаких больших новых планов и политических инициатив у российского президента нет. Все изменения связаны с проблемами вокруг военной промышленности, и Путин явно не доволен ходом войны и ее затягиванием. Внутренний баланс сил в политической системе немного изменился, но к каким-то серьезным изменениям в России это не приведет.

Визит Блинкена в Киев

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину впечатляюще продолжителен. США обещают поддерживать Украину на пути к НАТО до тех пор, пока страна не вступит в альянс. В настоящее время такое заявление мало чем утешает Украину. Госсекретарь США пообещал, что двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности будет содержать более точное описание конкретной поддержки США Украины в сфере обороны на протяжении десяти лет. Учитывая очень длительный визит, сообщения для общественности остались весьма абстрактными.

При этом министр обороны Канады очень четко сказал, что Украину необходимо поддерживать до победы в войне, а не «столько, сколько нужно».

Протесты в Грузии

Парламент Грузии принял так называемый Закон об иностранных агентах. Разумеется, за этим последуют многодневные демонстрации и, возможно, даже беспорядки. Процедура принятия закона еще не завершена, поскольку президент может оставить закон необнародованным, что будет означать еще один раунд обсуждений в парламенте. Правительство Грузии сохранило сильный контроль над парламентским большинством.

Вчера перед парламентом прошла массовая демонстрация, которую полиция сначала пыталась сдержать силой. В отношении некоторых лидеров демонстрации весьма откровенно было применено физическое насилие. Нет сомнений в том, что грузинское правительство намеренно выбирает применение насилия. Напомним, в ноябре 2013 года президент России потребовал от президента Украины силой разогнать протестующих на Майдане, что привело к политическому коллапсу страны.

Правящая партия Грузии, вероятно, оценивает ситуацию так, что имеет достаточную поддержку среди жителей страны, однако беспорядки в столице дадут повод для силового подавления всей оппозиции и изоляции лидеров. Ближайшие дни покажут, продолжатся ли массовые демонстрации. За последние несколько дней собралась слишком большая толпа, чтобы ее можно было урезонивать силами полиции.

Удары по Харькову

Вчера Россия атаковала ракетами город Харьков и продолжает бомбить приграничные районы на севере Украины.

Украинская армия нанесла мощный ракетный удар по аэродрому Бельбек в Крыму (что под Севастополем). Точные результаты атаки пока не известны. Различные источники говорят об атаке ракетами Storm Shadow или ATACMS.

На фронтах продолжаются атаки российских войск. Их активность несколько снизилась.

Из района Харькова идет поток противоречивой информации. Это может быть вызвано и тем, что противоборствующие стороны не имеют в районе боев очень сильно укрепленных позиций, а части, участвующие в боях, несколько более мобильны, чем это бывает на передовой в Донбассе. Украина официально опровергает информацию о том, что российские подразделения проникли в Волчанск и сумели удержаться в северной части города.

Глава украинской военной разведки заявил, что внезапно оказанное российской армии серьезное сопротивление на харьковском направлении вынудило российское военное командование скорректировать свои планы и от аналогичного плана вторжения в направлении города Сумы к настоящему времени Россия отказалась. При этом Россия всячески пытается создать информационный поток о том, что вот-вот начнется наступление в направлении города Сумы.

В целом, очень сложно оценить, на что на самом деле надеялись и планировали российские лидеры. В России принято, что планы могут меняться во время их реализации. Украина также пытается через коммуникации продемонстрировать, что к нападению российских войск с этого направления была проведена надлежащая подготовка. Подводя итог вчерашнему дню, можно сказать, что Россия скорее начала наступление мелкими пехотными подразделениями в этом регионе и немного увеличила контролируемую ею территорию в этом регионе.

Положение на фронтах

В районе Сватово и Северодонецка продолжаются российские наступательные действия в направлении Купянска, Лимана и Северска, но они не принесли результатов.

В районе Бахмута российская армия продолжает попытки атаковать Часов Яр. Вчера россиянам удалось незначительно улучшить свои позиции, но по сути это ситуацию не меняет.

В окрестностях Донецка продолжаются самые ожесточенные наступательные попытки российской армии. За последние несколько дней добиться прогресса не удалось. Россия потеряла часть своих позиций в Красногоровке. Украина накануне заявила, что заблокировала российское подразделение, которое пыталось продвинуться в город, сейчас, видимо, эта группировка отступила со своих позиций. Это изменение локального значения.

На Южном фронте российские части активно наносят удары в направлении Старомайорска, но результатов они не принесли. В других местах проводятся отдельные разведывательно-боевые атаки, также безрезультатные. Украинским войскам также удалось удержать свои позиции на восточном берегу Днепра.

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