РАЙНЕР САКС Кадровые перестановки в российской власти показали, что Путина сильнее всего беспокоит военная промышленность

Правящая партия Грузии, вероятно, оценивает ситуацию так, что имеет достаточную поддержку среди жителей страны, однако беспорядки в столице дадут повод для силового подавления всей оппозиции и изоляции лидеров. Ближайшие дни покажут, продолжатся ли массовые демонстрации. За последние несколько дней собралась слишком большая толпа, чтобы ее можно было урезонивать силами полиции.
Удары по Харькову
Вчера Россия атаковала ракетами город Харьков и продолжает бомбить приграничные районы на севере Украины.
Украинская армия нанесла мощный ракетный удар по аэродрому Бельбек в Крыму (что под Севастополем). Точные результаты атаки пока не известны. Различные источники говорят об атаке ракетами Storm Shadow или ATACMS.
На фронтах продолжаются атаки российских войск. Их активность несколько снизилась.
Из района Харькова идет поток противоречивой информации. Это может быть вызвано и тем, что противоборствующие стороны не имеют в районе боев очень сильно укрепленных позиций, а части, участвующие в боях, несколько более мобильны, чем это бывает на передовой в Донбассе. Украина официально опровергает информацию о том, что российские подразделения проникли в Волчанск и сумели удержаться в северной части города.
Глава украинской военной разведки заявил, что внезапно оказанное российской армии серьезное сопротивление на харьковском направлении вынудило российское военное командование скорректировать свои планы и от аналогичного плана вторжения в направлении города Сумы к настоящему времени Россия отказалась. При этом Россия всячески пытается создать информационный поток о том, что вот-вот начнется наступление в направлении города Сумы.