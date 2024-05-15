РАЙНЕР САКС Кадровые перестановки в российской власти показали, что Путина сильнее всего беспокоит военная промышленность

Перевод: Павел Соболев

Владимир Путин вчера утвердил состав своей администрации. Все важные руководители по существу продолжат занимать свои должности. Важно, что помощниками президента назначены Николай Патрушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Один человек из прошлого и другой - из будущего.

Ни на кого из них не возлагается очень большая политическая ответственность. Путин по-прежнему хочет держать их при себе, как бы про запас, чтобы использовать их в случае необходимости. Оба скорее сохраняют свое политическое влияние. В случае Патрушева это может быть стратегией выхода из игры. Дюмин не выведен из игры, и скоро станет ясно, куда подует ветер и какая роль ему отводится.

Само по себе интересно наблюдать за тем, заберут ли с собой лица, назначенные на новые должности во всех структурах власти, часть прежних трудовых обязанностей. Украинский политолог Вадим Денисенко считает, что больше всех выиграл от кадровых решений Путина Сергей Чемезов, близкий соратник президента, курирующий российскую военную промышленность. Время покажет, так ли это.