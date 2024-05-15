Четыре тысячи евро за участок: землевладельцам стоит быть готовыми к повышению налога

На прошлой неделе правительство одобрило поправки к Закону о земельном налоге. В качестве причины было указано, что в настоящее время муниципалитеты не обладают достаточной налоговой автономией и в значительной степени зависят от решений центрального правительства о финансировании. «Это вынуждает муниципалитеты ждать решений о государственном финансировании при составлении бюджета, что затрудняет долгосрочное планирование в организации местной жизни», - говорится в обосновании изменений.

Решение влечет за собой довольно большие изменения. В результате оценки земли, проведенной в 2022 году, стоимость земельных участков в глазах государства увеличилась в несколько раз: несмотря на то, что в Земельном департаменте говорили о восьмикратном увеличении ставки налога в среднем, в некоторых местах ставка налога для сельскохозяйственных угодий увеличилась в десятки раз. Тогда же правительство обещало, что земельный налог будет расти не более чем на десять процентов в год и не будет стремиться угнаться за оценкой земли. Однако принятое на прошлой неделе решение показывает, что в действительности власть делает шаг, противоречащий предыдущим заявлениям.