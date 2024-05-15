План правительства, позволяющий ежегодно удваивать земельный налог, может поставить землевладельцев перед сложным выбором.
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Четыре тысячи евро за участок: землевладельцам стоит быть готовыми к повышению налога
На прошлой неделе правительство одобрило поправки к Закону о земельном налоге. В качестве причины было указано, что в настоящее время муниципалитеты не обладают достаточной налоговой автономией и в значительной степени зависят от решений центрального правительства о финансировании. «Это вынуждает муниципалитеты ждать решений о государственном финансировании при составлении бюджета, что затрудняет долгосрочное планирование в организации местной жизни», - говорится в обосновании изменений.