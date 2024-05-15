Торгово-развлекательный центр «Юлемисте» планирует самое амбициозное и важное расширение за 20 лет своей деятельности. На первом этапе запланировано появление новых магазинов и офисных помещений, а также будет добавлен второй главный вход в центр, выходящий прямо на будущий главный терминал Rail Baltica.
Фото ⟩ Как будет выглядеть торгово-развлекательный центр «Юлемисте» после реконструкции
Таллиннская городская управа одобрила начало детальной планировки, на основании которой центр «Юлемисте» сможет значительно увеличить свой размер. Ранее уже расширившийся в два раза центр сегодня является одним из крупнейших в Балтийском регионе – его общая площадь составляет 130 000 м2. Новая планировка предусматривает расширение центра более чем на 60 000 м2.
По словам Фроде Гронволда, председателя правления норвежской управляющей компании Linstow Baltic SIA, являющейся собственником центра «Юлемисте», ключом к успеху центра являются именно перемены: когда, следуя тенденциям рынка, предприятие постоянно ищет и создает новые интересные решения, благодаря которым посещать центр приятно: «Предыдущие успехи и амбиции Таллинна в повышении доступности и деловой активности района Юлемисте придают нам, как собственникам, уверенность в том, что инвестирование в центр «Юлемисте» является единственно верным шагом», - добавил Гронволд.
Целью планирования расширения торгово-развлекательного центра «Юлемисте» является синергия со строительством терминала Rail Baltica
На первом этапе планируется расширить восточное крыло центра вдоль Суур-Сыямяэ- теэ. Поскольку терминал Rail Baltica будет возведен прямо через дорогу, напротив него планируется построить второй главный вход в центр. Расширение создаст пространство для новых магазинов, кафе и ресторанов. Кроме того, есть намерение привлечь в центр оздоровительные и медицинские услуги, а также планируется открытие библиотеки. Большую часть новых площадей займут офисные помещения.
По словам исполнительного директора центра «Юлемисте» Гуйдо Пярнитса, третье расширение является очевидным шагом в ситуации, когда район Юлемисте в целом в ближайшие годы станет главными воротами Таллинна.
«После нового расширения «Юлемисте» станет центром всего района, который сейчас очень активно развивается. С одной стороны от него вырастет терминал Rail Baltica, а с другой продолжит развиваться Ülemiste City - третья по величине экономика Эстонии с 17 000 талантами и 500 международными компаниями. Таллиннский аэропорт также предполагает значительный рост. Кроме того, будет создан парк Европа, который дополнит построенное рядом 26-этажное эксклюзивное высотное здание», - сказал Пярнитс.
«Благодаря этому в районе вскоре появятся десятки тысяч новых людей, приносящих с собой новые инвестиции и модели обслуживания и, помимо прочего, нуждающиеся в магазинах, кафе и ресторанах, кинотеатрах и игровых площадках, а также во всевозможных заведениях сферы услуг - от парикмахерских до ремонта обуви, не говоря уже о новых парковочных местах. Кроме того, в будущем здесь будет создана сеть дорог для легкого транспорта, с помощью которой жители Пеэтри и Юри смогут попасть в центр Таллинна, - прокомментировал Пярнитс. - Следует отдать должное городу Таллинну, который рассматривает развитие всего пространства этого района в качестве единого целого».