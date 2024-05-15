Фото Как будет выглядеть торгово-развлекательный центр «Юлемисте» после реконструкции

«После нового расширения «Юлемисте» станет центром всего района, который сейчас очень активно развивается. С одной стороны от него вырастет терминал Rail Baltica, а с другой продолжит развиваться Ülemiste City - третья по величине экономика Эстонии с 17 000 талантами и 500 международными компаниями. Таллиннский аэропорт также предполагает значительный рост. Кроме того, будет создан парк Европа, который дополнит построенное рядом 26-этажное эксклюзивное высотное здание», - сказал Пярнитс.

«Благодаря этому в районе вскоре появятся десятки тысяч новых людей, приносящих с собой новые инвестиции и модели обслуживания и, помимо прочего, нуждающиеся в магазинах, кафе и ресторанах, кинотеатрах и игровых площадках, а также во всевозможных заведениях сферы услуг - от парикмахерских до ремонта обуви, не говоря уже о новых парковочных местах. Кроме того, в будущем здесь будет создана сеть дорог для легкого транспорта, с помощью которой жители Пеэтри и Юри смогут попасть в центр Таллинна, - прокомментировал Пярнитс. - Следует отдать должное городу Таллинну, который рассматривает развитие всего пространства этого района в качестве единого целого».