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Фото Как будет выглядеть торгово-развлекательный центр «Юлемисте» после реконструкции

rus.postimees.ee
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Ретро фото. Торговый центр "Юлемисте" в 2008 году.
Ретро фото. Торговый центр "Юлемисте" в 2008 году. Фото: Marina Puškar

Торгово-развлекательный центр «Юлемисте» планирует самое амбициозное и важное расширение за 20 лет своей деятельности. На первом этапе запланировано появление новых магазинов и офисных помещений, а также будет добавлен второй главный вход в центр, выходящий прямо на будущий главный терминал Rail Baltica.

Таллиннская городская управа одобрила начало детальной планировки, на основании которой центр «Юлемисте» сможет значительно увеличить свой размер. Ранее уже расширившийся в два раза центр сегодня является одним из крупнейших в Балтийском регионе – его общая площадь составляет 130 000 м2. Новая планировка предусматривает расширение центра более чем на 60 000 м2.

Так будет выглядеть торгово-развлекательный центр «Юлемисте» после очередного расширения.
Так будет выглядеть торгово-развлекательный центр «Юлемисте» после очередного расширения. Фото: Ülemiste keskus.

По словам Фроде Гронволда, председателя правления норвежской управляющей компании Linstow Baltic SIA, являющейся собственником центра «Юлемисте», ключом к успеху центра являются именно перемены: когда, следуя тенденциям рынка, предприятие постоянно ищет и создает новые интересные решения, благодаря которым посещать центр приятно: «Предыдущие успехи и амбиции Таллинна в повышении доступности и деловой активности района Юлемисте придают нам, как собственникам, уверенность в том, что инвестирование в центр «Юлемисте» является единственно верным шагом», - добавил Гронволд.

Целью планирования расширения торгово-развлекательного центра «Юлемисте» является синергия со строительством терминала Rail Baltica

На первом этапе планируется расширить восточное крыло центра вдоль Суур-Сыямяэ- теэ. Поскольку терминал Rail Baltica будет возведен прямо через дорогу, напротив него планируется построить второй главный вход в центр. Расширение создаст пространство для новых магазинов, кафе и ресторанов. Кроме того, есть намерение привлечь в центр оздоровительные и медицинские услуги, а также планируется открытие библиотеки. Большую часть новых площадей займут офисные помещения.

Так будет выглядеть торгово-развлекательный центр «Юлемисте» после очередного расширения.
Так будет выглядеть торгово-развлекательный центр «Юлемисте» после очередного расширения. Фото: Ülemiste keskus

По словам исполнительного директора центра «Юлемисте» Гуйдо Пярнитса, третье расширение является очевидным шагом в ситуации, когда район Юлемисте в целом в ближайшие годы станет главными воротами Таллинна.

«После нового расширения «Юлемисте» станет центром всего района, который сейчас очень активно развивается. С одной стороны от него вырастет терминал Rail Baltica, а с другой продолжит развиваться Ülemiste City - третья по величине экономика Эстонии с 17 000 талантами и 500 международными компаниями. Таллиннский аэропорт также предполагает значительный рост. Кроме того, будет создан парк Европа, который дополнит построенное рядом 26-этажное эксклюзивное высотное здание», - сказал Пярнитс.

Так будет выглядеть торгово-развлекательный центр «Юлемисте» после очередного расширения.
Так будет выглядеть торгово-развлекательный центр «Юлемисте» после очередного расширения. Фото: Ülemiste keskus

«Благодаря этому в районе вскоре появятся десятки тысяч новых людей, приносящих с собой новые инвестиции и модели обслуживания и, помимо прочего, нуждающиеся в магазинах, кафе и ресторанах, кинотеатрах и игровых площадках, а также во всевозможных заведениях сферы услуг - от парикмахерских до ремонта обуви, не говоря уже о новых парковочных местах. Кроме того, в будущем здесь будет создана сеть дорог для легкого транспорта, с помощью которой жители Пеэтри и Юри смогут попасть в центр Таллинна, - прокомментировал Пярнитс. - Следует отдать должное городу Таллинну, который рассматривает развитие всего пространства этого района в качестве единого целого».

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