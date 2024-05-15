В среду, 15 мая, президенты Эстонии и Исландии совершают совместную поездку по Ида-Вирумаа. Они посетят местную школу, музей Синимяэ в Вайваре, Нарвский замок и музей шахты в Кохтла-Нымме. Президенты также встретятся с представителями Департамента полиции и погранохраны.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президенты Эстонии и Исландии совершают визит в Ида-Вирумаа
Перевод: Сергей Светлов
Президент Исландии Гвюдни Торласиус Йоуханнессон прибыл в Эстонию с визитом вчера, когда состоялась первая встреча с президентом Аларом Карисом.
«Эстония и Исландия - очень близкие друзья, союзники и единомышленники. Мы хорошо помним поддержку Исландии в восстановлении нашей независимости», - сказал президент Карис на встрече.
«Долгосрочное партнерство между Исландией и Эстонией в области культуры и крепкие личные контакты между культурными кругами способствовали сотрудничеству в области культуры, которое недавно принесло нам обоим значительную награду - титул лучшего европейского документального фильма за фильм Savvusanna sõsarad («Сестринство бани по-черному» - прим. ред.). Мы очень гордимся этим», - сказал Карис.
«Живя рядом с агрессивным соседом, мы высоко ценим вклад Исландии в коллективную оборону Балтийского региона, - добавил президент Эстонии. - Для сдерживания России необходимо эффективное сотрудничество союзников на всех уровнях».
Говоря о происходящем в Украине и сопутствующей агрессии, президент Карис заявил, что мы должны продолжать поддерживать украинцев. «Вклад Исландии здесь значителен и является хорошим примером того, как используются все возможности для помощи», - сказал президент Эстонии на встрече во вторник.
«Для нашей безопасности наиболее важно обеспечить победу Украины на поле боя и будущее Украины в НАТО и Европейском союзе», - подчеркнул он.
Учитывая предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, президент Карис выдвинул как цели Эстонии мощный пакет поддержки Украине, сосредоточение на угрозе со стороны России и укрепление оборонной позиции НАТО в нашем регионе. Он выразил удовлетворение, что Эстония и Исландия разделяют эти цели.
На встрече также обсуждались темы климата, энергетики и гибридных угроз. Глава Эстонии отметил, что Исландия служила Эстонии примером в использовании возобновляемой энергии. Постоянное внимание Исландии к экосистеме Арктики способствовало не только повышению осведомленности о климатических изменениях, но и предложению идей и совместных проектов для защиты Арктики. Президенты также обсудили ситуацию в Грузии.
В четверг президент Исландии встретится в Таллинне с премьер-министром Каей Каллас и примет участие в конференции имени Леннарта Мери.