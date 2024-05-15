На прошлой неделе в Тарту таксист Bolt спас пожилую женщину от мошенников, которые хотели, чтобы она сняла деньги и отдала их курьеру.
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Честь и хвала ⟩ Таксист Bolt спас жительницу Эстонии от мошенников
На прошлой неделе водитель Bolt принял заказ от пожилой женщины, которая хотела отправиться в отделение банка в Тарту, передала Лыунаская префектура. В течение всей поездки женщина по телефону разговаривала с мошенниками, по просьбе которых отправилась в банк снимать наличные деньги.