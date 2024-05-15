Честь и хвала Таксист Bolt спас жительницу Эстонии от мошенников

На прошлой неделе водитель Bolt принял заказ от пожилой женщины, которая хотела отправиться в отделение банка в Тарту, передала Лыунаская префектура. В течение всей поездки женщина по телефону разговаривала с мошенниками, по просьбе которых отправилась в банк снимать наличные деньги.

За время беседы женщина успела сообщить мошенникам свой код PIN1. Затем ей следовало передать деньги якобы курьеру. Таксист слушал разговор, а когда пассажирка вышла из машины перед отделением банка, он не выдержал и позвонил в полицию.