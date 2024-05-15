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Кубок мира по лыжному двоеборью второй год подряд пройдет в Отепя

rus.postimees.ee
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Этап Кубка мира по лыжному двоеборью, Отепя 2024.
Этап Кубка мира по лыжному двоеборью, Отепя 2024. Фото: Eesti Suusaliit / Ardo Säks

На заседании технического комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) в словенском Портороже на прошлой неделе был утвержден календарь Кубка мира по лыжному двоеборью на следующий сезон, сообщает RusERR.

Отепя примет лучших двоеборцев мира с 7 по 9 февраля.

Планируется, что в первый день запланированы соревнования с общего старта, во второй - по методу Гундерсона, а в третий день будет компактный формат, который был введен в прошлом году.

В этом году этап Кубка мира в Отепя тоже прошел в начале февраля. Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес на этих соревнованиях дважды становился вторым.

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