На заседании технического комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) в словенском Портороже на прошлой неделе был утвержден календарь Кубка мира по лыжному двоеборью на следующий сезон, сообщает RusERR.
Кубок мира по лыжному двоеборью второй год подряд пройдет в Отепя
Отепя примет лучших двоеборцев мира с 7 по 9 февраля.
Планируется, что в первый день запланированы соревнования с общего старта, во второй - по методу Гундерсона, а в третий день будет компактный формат, который был введен в прошлом году.
В этом году этап Кубка мира в Отепя тоже прошел в начале февраля. Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес на этих соревнованиях дважды становился вторым.