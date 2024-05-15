Несмотря на впечатляющие демонстрации, парламент Грузии во вторник принял закон об иностранных агентах в третьем чтении, пишет депутат Рийгикогу Андрей Коробейник (Центристская партия).
АНДРЕЙ КОРОБЕЙНИК ⟩ Не только Грузия или Россия: директива об иноагентах готовится и в Евросоюзе
Перевод: Павел Соболев
Согласно закону, организации и лица, получающие не менее двадцати процентов своего финансирования из-за границы, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. В противном случае им грозят штрафы или, в худшем случае, запрет на деятельность.
Постановление касается, в частности, журналистов, фондов, финансируемых из-за рубежа, и школ. Подобный закон действует в России уже более десяти лет и стал важным инструментом подавления внутренних демократических институтов режимом Путина.
По мнению критиков, новый закон Грузии является одним из компонентов гибридной атаки России, которая ослабляет демократию в Грузии и тормозит вступление страны в Европейский союз. Это, в свою очередь, делает Грузию более вероятной целью следующей российской агрессии. В начале этой недели четыре члена Европарламента (среди них представитель Литвы) предложили, чтобы Евросоюз мог наложить санкции, в частности, на премьер-министра Грузии и спикера парламента за поддержку закона об иностранных агентах.
Европейский союз и свобода выражения мнений
Уже не секрет, что сегодняшняя Россия считает и Грузию, и Молдову частью своей сферы влияния. Обе страны получили статус страны-кандидата в Евросоюз, что является очень горькой пилюлей для российского режима. Даже если закон об иностранных агентах не является напрямую проектом России, гибридные атаки на эти страны в любом случае продолжатся.
Не говоря уже о том, что часть территории Грузии все еще находится под российской оккупацией, а российские военные дислоцируются в Приднестровье (Молдавия). Однако европейские страны должны приложить еще больше усилий, чтобы Грузия и Молдова могли присоединиться к Европейскому союзу, прежде чем гибридные атаки обернутся еще одной полномасштабной российской агрессией.
Правительственная коалиция Грузии опровергает утверждения о реализации диктуемой Россией политической повестки, оправдывая принятие закона об иностранных агентах желанием повысить прозрачность медиапространства в целях борьбы, в том числе, с российским влиянием, и при этом ссылается на аналогичный закон в США, которому уже почти сто лет.
Действительно, аналогичные законы действуют, например, в США и Австралии, и, по крайней мере, в условиях австралийской демократии особой критики такого закона не слышно. Однако необходимо учитывать, что один и тот же инструмент может использоваться для совершенно разных целей в разных странах и ситуациях.
Директива об иностранных агентах запускается и в ЕС
На фоне процессов, происходящих в Грузии и России, особенно удивительно, что с подобной же инициативой выступила сейчас Еврокомиссия. Несколько лет назад план директивы об иностранных агентах в Евросоюзе был отодвинут Еврокомиссией в сторону, но теперь он снова на повестке дня.
В апреле у неправительственных организаций, работающих в Европе, была запрошена обратная связь о планируемой директиве, при этом был проявлен интерес к источникам их финансирования, и эти организации не проявили особого энтузиазма. К концу мая должна быть готова первая версия документа, после чего он начнет свой путь к парламентам стран-членов.
Трудно представить худшее время для такого шага, но вопрос в том, может ли вообще когда-нибудь наступить хорошее время для таких законов об «укреплении демократии». Все истории успеха Евросоюза, такие как единый цифровой рынок, движение рабочей силы, сотрудничество между университетами, отмена платы за мобильный роуминг и т. д., связаны с единым экономическим пространством. В сфере же свобод человека ситуация более разнообразна.
Законы о разжигании ненависти и вражды, ACTA, положения о защите данных и авторском праве... Как только Европейский союз пытается регулировать свободу слова, результат оказывается противоречивым даже по мнению еврооптимистов.