АНДРЕЙ КОРОБЕЙНИК Не только Грузия или Россия: директива об иноагентах готовится и в Евросоюзе

Правительственная коалиция Грузии опровергает утверждения о реализации диктуемой Россией политической повестки, оправдывая принятие закона об иностранных агентах желанием повысить прозрачность медиапространства в целях борьбы, в том числе, с российским влиянием, и при этом ссылается на аналогичный закон в США, которому уже почти сто лет.

Действительно, аналогичные законы действуют, например, в США и Австралии, и, по крайней мере, в условиях австралийской демократии особой критики такого закона не слышно. Однако необходимо учитывать, что один и тот же инструмент может использоваться для совершенно разных целей в разных странах и ситуациях.

Директива об иностранных агентах запускается и в ЕС

На фоне процессов, происходящих в Грузии и России, особенно удивительно, что с подобной же инициативой выступила сейчас Еврокомиссия. Несколько лет назад план директивы об иностранных агентах в Евросоюзе был отодвинут Еврокомиссией в сторону, но теперь он снова на повестке дня.

В апреле у неправительственных организаций, работающих в Европе, была запрошена обратная связь о планируемой директиве, при этом был проявлен интерес к источникам их финансирования, и эти организации не проявили особого энтузиазма. К концу мая должна быть готова первая версия документа, после чего он начнет свой путь к парламентам стран-членов.

Трудно представить худшее время для такого шага, но вопрос в том, может ли вообще когда-нибудь наступить хорошее время для таких законов об «укреплении демократии». Все истории успеха Евросоюза, такие как единый цифровой рынок, движение рабочей силы, сотрудничество между университетами, отмена платы за мобильный роуминг и т. д., связаны с единым экономическим пространством. В сфере же свобод человека ситуация более разнообразна.

Законы о разжигании ненависти и вражды, ACTA, положения о защите данных и авторском праве... Как только Европейский союз пытается регулировать свободу слова, результат оказывается противоречивым даже по мнению еврооптимистов.