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В Ласнамяэ спасатели пришли на помощь попавшему в беду ребенку

BNS
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Служебный автомобиль с указанием единого номера экстренных вызовов 112. Иллюстративное фото.
Служебный автомобиль с указанием единого номера экстренных вызовов 112. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Во вторник в таллиннском районе Ласнамяэ потребовалась помощь спасателей, поскольку ребенок застрял в качелях.

В 20.41 спасатели отправились на улицу Паэпарги, где ребенок застрял в качелях. Спасатели из Кесклинна поспешили на место и разобрали часть качелей, чтобы освободить ребенка, передал пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Скорая помощь на месте осмотрела ребенка и выяснила, что он отделался несколькими царапинами и испугом. После завершения спасательной операции качели починили.

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