Во вторник в таллиннском районе Ласнамяэ потребовалась помощь спасателей, поскольку ребенок застрял в качелях.
В Ласнамяэ спасатели пришли на помощь попавшему в беду ребенку
В 20.41 спасатели отправились на улицу Паэпарги, где ребенок застрял в качелях. Спасатели из Кесклинна поспешили на место и разобрали часть качелей, чтобы освободить ребенка, передал пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
Скорая помощь на месте осмотрела ребенка и выяснила, что он отделался несколькими царапинами и испугом. После завершения спасательной операции качели починили.