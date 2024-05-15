В Ласнамяэ спасатели пришли на помощь попавшему в беду ребенку

В 20.41 спасатели отправились на улицу Паэпарги, где ребенок застрял в качелях. Спасатели из Кесклинна поспешили на место и разобрали часть качелей, чтобы освободить ребенка, передал пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.