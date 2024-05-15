Онлайн-мошенники причинили ущерб на тысячи евро

Житель Пярнумаа сообщил полиции, что 10 мая ему позвонил представившийся сотрудником банка человек, который заявил, что на имя жертвы взят кредит и что для его отмены следует утвердить операцию. Она так и сделал. В результате на его расчетный счет оформили кредит и деньги с его счета перевели в чужой криптокошелек. Ущерб составляет 1990 евро, передал пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.