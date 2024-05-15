Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в апреле

Родилось 12 пар двойняшек, из них пять пар мальчиков, три пары девочек и четыре смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано рождение 291 ребенка, в Харьюмаа - 143, на Хийумаа - девяти, в Ида-Вирумаа - 49, Йыгевамаа - 18, Ярвамаа - 12, Ляэнемаа - 11, Ляэне-Вирумаа - 50, Пыльвамаа - 16, Пярнумаа - 54, Рапламаа - 18, на Сааремаа - 14, в Тартумаа - 141, Валгамаа - 15, Вильяндимаа - 21 и в Вырумаа - 21.

В апреле девочек чаще всего называли следующими именами: Эмма и Мия (9), Саара (8) и София (6). Самыми популярными именами мальчиков были Якоб, Марк, Мирон, Расмус, Роберт (6) и Артур, Давид, Лукас и Себастьян (5).

В прошлом месяце было заключено 414 браков, из этого числа 35 оформили нотариусы и девять - священники. Состоялось также 255 разводов. В апреле прошлого года брак был заключен 309 раз, разводов было 172.

В апреле зарегистрировано 1249 смертей, в прошлом году в то же время их было 1297.

Имя и (или) фамилию поменяли на новую 184 человека: 51 взял себе новое имя, 108 - новую фамилию, а 25 человек - и имя, и фамилию. Среди них - 116 женщины и 68 мужчин. В 2023 году в то же самое время имя и (или) фамилию поменяли на новую 146 человек.