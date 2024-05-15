Эстонский военный музей и Музей прибрежного народа временно превратятся в дискотеки

Перевод: Павел Соболев

Музейные дискотеки пройдут одновременно в обоих музеях, между двумя музеями людей будет перевозить бесплатный ретро-автобус.

Эстонский военный музей и Музей прибрежного народа решили весело и живо решить подтему нынешней Ночи музеев «Свобода в ночи!»: свобода - это то, что можно праздновать, чем можно наслаждаться и за что можно быть благодарным.

В главном здании Эстонского военного музея в Виймси диджей Ахто Кюльвет из Psychoteek будет разгонять волну ностальгии виниловым сетом. В кафе будет работать коктейль-бар, где можно будет найти закуски на любой вкус. Терраса будет открыта в случае хорошей погоды.

Посещение ангара военной техники Эстонского военного музея будет сопровождаться этим вечером техно-плейлистом, составленным руководителем по информации и маркетингу музея только для этого вечера.

С 19.00 и с 21.00 пройдут бесплатные экскурсии по главному зданию военного музея и ангару военной техники.

В Музее прибрежного народа любимые всеми и бессмертные диско-хиты сыграет диджей Том Лилиенталь. Конечно, будет открыт кафе-бар.

До музейных дискотек людей будет доставлять бесплатный ретро-автобус, который будет в интервале с 19.00 до 22.30 отправляться от военного музея каждый ровный час и от Музея прибрежного народа - в каждую половину часа.

Эстонский военный музей и Музей прибрежого народа в этот вечер не просят денег за билет. Вместо покупки билета предлагается внести свой вклад в поддержку Украины. Ночь музеев начинается в 18.00, музеи будут открыты до 22.30.