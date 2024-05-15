Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанн Иннес-Стубб с 27 по 29 мая будут находиться по приглашению президента Алара Кариса с государственным визитом в Эстонии. Первая чета Финляндии в рамках государственного визита побывает в Таллинне и Тарту.
Новый президент Финляндии в конце мая посетит Эстонию с государственным визитом
Перевод: Павел Соболев
Президент Алар Карис и Сирье Карис поприветствуют президентскую чету Финляндии 27 мая в 11.00 на площади Вабадузе. Президентская канцелярия приглашает всех жителей Эстонии поприветствовать там президентскую чету Финляндии. Президент Стубб также возложит венок к подножию Монумента победы в Освободительной войне, а затем направится на встречу с президентом Карисом в Кадриорге.
Запланированы также встречи главы финского государства со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром («Ээсти 200»), премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) и министром иностранных дел Маргусом Цахкна («Ээсти 200»).
В канцелярии президента заявили, что первое прибытие Стубба в Эстонию в формате государственного визита подтверждает тесные дружеские отношения и дает возможность еще больше укрепить тесно переплетенные связи между Эстонией и Финляндией, эстонцами и финнами.
В центре внимания государственного визита - эстонско-финские отношения, укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, безопасность региона Балтийского моря, агрессивная война России в Украине и поддержка Украины, а также актуальные вопросы европейской безопасности и НАТО.
Президентскую чету Финляндии во время визита будут сопровождать министр климата и окружающей среды Кай Мюкканен, главком Сил обороны Финляндии генерал Янне Яаккола и председатель финско-эстонской группы в парламенте Финляндии Микко Савола.
Главы финского и эстонского государств посетят расположенную в Пыхья-Таллинне Минную гавань и обсудят там тему эстонско-финских энергетических связей с экспертами отрасли.
Президент Стубб также встретится с мэром Таллинна Евгением Осиновским (Социал-демократическая партия) и посетит столичную мэрию. Президент Стабб также познакомится с деятельностью компании HK Unicorn Squad, которая предлагает технологическое образование для девочек в качестве образования по интересам. Глава финского государства также посетит кладбище Метсакальмисту.
Во второй день государственного визита, 28 мая, первые четы Финляндии и Эстонии отправятся в Тарту, где в 16.00 на Ратушной площади их встретит мэр Урмас Клаас (Партия реформ). Туда приглашены все желающие поприветствовать главу финского государства и его супругу.
Президенты Финляндии и Эстонии также посетят Тартуский университет и встретятся с ректором университета Тоомасом Ассером. Утром 29 мая Стубб встретится со студентами Тартуского университета и обсудит с ними, каким стал мир после 2022 года. За дискуссией можно будет также следить в прямом эфире на сайте Тартуского университета.
Глава финского государства также посетит «Дельта-корпус» Тартуского университета, где будет обсуждаться тема смарт-города.
Сюзанн Иннес-Стубб и Сирье Карис посетят Художественный музей Куму, Таллиннскую школу музыки и балета MUBA и галерею «Розен», расположенную в квартале Ротерманни, а также посетят эстонские ремесленные и художественные студии в Старом Таллинне. В Тарту они посетят детскую и женскую клинику Клиникума Тартуского университета.