Новый президент Финляндии в конце мая посетит Эстонию с государственным визитом

Перевод: Павел Соболев

Президент Алар Карис и Сирье Карис поприветствуют президентскую чету Финляндии 27 мая в 11.00 на площади Вабадузе. Президентская канцелярия приглашает всех жителей Эстонии поприветствовать там президентскую чету Финляндии. Президент Стубб также возложит венок к подножию Монумента победы в Освободительной войне, а затем направится на встречу с президентом Карисом в Кадриорге.

Запланированы также встречи главы финского государства со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром («Ээсти 200»), премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) и министром иностранных дел Маргусом Цахкна («Ээсти 200»).

В канцелярии президента заявили, что первое прибытие Стубба в Эстонию в формате государственного визита подтверждает тесные дружеские отношения и дает возможность еще больше укрепить тесно переплетенные связи между Эстонией и Финляндией, эстонцами и финнами.

В центре внимания государственного визита - эстонско-финские отношения, укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны, безопасность региона Балтийского моря, агрессивная война России в Украине и поддержка Украины, а также актуальные вопросы европейской безопасности и НАТО.

Президентскую чету Финляндии во время визита будут сопровождать министр климата и окружающей среды Кай Мюкканен, главком Сил обороны Финляндии генерал Янне Яаккола и председатель финско-эстонской группы в парламенте Финляндии Микко Савола.

Главы финского и эстонского государств посетят расположенную в Пыхья-Таллинне Минную гавань и обсудят там тему эстонско-финских энергетических связей с экспертами отрасли.