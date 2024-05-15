«Я увидела свое лицо». Как ИИ сделал из украинки россиянку и использовал ее для рекламы России в Китае

Это сокращенный пересказ репортажа, опубликованного на англоязычном сайте Би-би-си, оригинал можно прочитать здесь.

Некоторое время назад Ольга Лоек обнаружила, что ее лицо было использовано во множестве роликов в китайских социальных сетях. Это было сделано при помощи доступных в онлайне инструментов, генерирующих видео при помощи искусственного интеллекта.

«Я увидела свое лицо, услышала свой голос. Но для меня все это было крайне мерзко, потому что в мои уста вложили слова, которых я никогда не говорила», - рассказала Ольга в интервью Би-би-си.

На аккаунтах, которые публиковали такие видео, девушке давали разные имена - ее называли то Софией, то Наташей, то Эйприл, то Стейси. Все эти персонажи говорили на севернокитайском языке (или мандаринском), который Ольга совершенно не знает. Но самое главное - все они якобы были россиянками, хвалили российско-китайскую дружбу или рекламировали российские товары.

«Я поняла, что в примерно 90% этих видео шла речь о Китае и России, о дружбе между этими двумя странами, о том, что им нужно быть надежными союзниками. И еще там рекламировали пищевые продукты», - говорит Ольга.