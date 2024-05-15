Перевод: Павел Соболев

Руководитель по связям с общественностью Идаского спасательного центра сообщил, что сегодня в 13.15 спасатели были вызваны на торфяной пожар в районе карьера Сиргала в селе Консу, находящемся в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа.

В 14.35 спасатели обнаружили место возгорания; по данным спасательной службы, горит около 200 квадратных метров торфа.

«Всего в 30 метрах от места пожара находится водозабор, откуда берется вода для проведения работ по тушению. Тушением занимаются пожарные из Силламяэ и Йыхви», - сказал руководитель по связям с общественностью Идаского спасательного центра.