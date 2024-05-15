Российская армия вошла в Волчанск. Почему не выстояла первая линия обороны ВСУ в Харьковской области?

О.С.: Относительно приближения врага все достаточно условно. Кое-где на наших фортификационных сооружениях уже стоят наши военные, занимают их и так далее.

Би-би-си: Когда началась усиленная работа по сооружению фортификаций? Я так понимаю, что когда в начале апреля на Харьковщину приезжал президент Зеленский, он инспектировал уже завершенные работы.

О.С.: Нет, это были не завершенные работы, это были работы, которые еще продолжались. Часть должны были завершить до 30 апреля, часть до 1 июня.

Би-би-си: То есть до 1 июня этого года должно быть полностью завершено возведение фортификаций на Харьковщине?

О.С.: Смотрите, это достаточно условно. Потому что у нас есть позиции, где мы не можем строить и переносим сроки, потому что там постоянные обстрелы. Поэтому мы свои планы корректируем. Там, где у нас нет обстрелов и проведено разминирование, то там задачи по фортификации, которые перед нами были поставлены, уже завершены и выполнены полностью.

Би-би-си: Эта линия, за которую вы отвечаете, оборудована бетонными укрытиями и защищена для личного состава ВСУ?