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Согласятся ли новые власти? Местная фирма пытается продать Таллинну дорогой биоасфальт

Юлле Харью
, журналист
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Дорога, покрытая биоасфальтом в Имавере на территории завода Fibenol.
Дорога, покрытая биоасфальтом в Имавере на территории завода Fibenol. Фото: Andres Raudjalg / Verston

Компания Fibenol, которая тестирует продукцию лесохимии в Имавере, обратилась к новым вице-мэрам Таллинна и предложила биоасфальт, который стоит на 15 процентов дороже обычного. В том числе речь шла о мусорных мешках и моющих средствах.

Перевод: Анита Авакова

«Мы говорили с ними обо всех их инновационных темах, не только о биоасфальте: о том, что они делают и можем ли мы посотрудничать, - пояснила вице-мэр Таллинна Маргот Роозе («Ээсти 200»). - Я выбрала инновации в качестве своего детища, чтобы проверить новые решения в реальной жизни и в городской среде. Я рассматриваю свою роль как посланника эстонских инноваций, поскольку встречаюсь с руководителями других городов и иностранными делегациями, и это хорошая возможность рассказать об эстонских инновационных продуктах и решениях. Поэтому я с удовольствием общаюсь с компаниями и слежу за развитием событий».

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