Согласятся ли новые власти? Местная фирма пытается продать Таллинну дорогой биоасфальт

«Мы говорили с ними обо всех их инновационных темах, не только о биоасфальте: о том, что они делают и можем ли мы посотрудничать, - пояснила вице-мэр Таллинна Маргот Роозе («Ээсти 200»). - Я выбрала инновации в качестве своего детища, чтобы проверить новые решения в реальной жизни и в городской среде. Я рассматриваю свою роль как посланника эстонских инноваций, поскольку встречаюсь с руководителями других городов и иностранными делегациями, и это хорошая возможность рассказать об эстонских инновационных продуктах и решениях. Поэтому я с удовольствием общаюсь с компаниями и слежу за развитием событий».