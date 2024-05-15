Postimees неоднократно писал в редакционной колонке, что Эстония переживает демографический кризис, который требует внимания со стороны правительства. Ведь правительство управляет эстонским государством, целью которого, согласно Конституции, является сохранение эстонского народа и языка в течение долгого времени. Если у нас не будет народа, то какой смысл в существовании эстонского государства?
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Выберемся ли мы из демографической ямы?
Перевод: Ева Ойжинская
К сожалению, желания заняться этим вопросом со стороны правительства не видно. Вместо этого нас либо успокаивают, либо ведут с нами разговоры на совершенно другие темы. Должность министра народонаселения упразднена, пособие на третьего ребенка сокращено. Хотя не секрет, что семья, в которой трое и более детей, дает некоторую надежду, что мы вылезем из демографической ямы: ведь не во всех же семьях есть дети.
Это проблема, которая не решится сама по себе, как выпавший в апреле в Таллинне и Харьюмаа толстый слой снега. Это проблема, которая со временем будет только усугубляться и в какой-то момент может стать необратимым процессом, который можно лишь замедлить. По мнению Аллана Пуура, одного из самых выдающихся демографов Эстонии, может случиться так, что к концу текущего столетия эстонцев останется лишь половина от населения страны.
Недавно Департамент статистики опубликовал свежие данные об изменении численности населения страны в прошлом году. Естественный коэффициент рождаемости отрицательный, - другими словами, за год умерло на 5053 человека больше, чем родилось - а население выросло за счет иммиграции, в основном за счет украинцев, бежавших от войны. Уровень рождаемости также очень низкий, самый низкий за всю историю эстонской демографической статистики. В прошлом году родилось всего 10 949 детей.
Если рождается меньше детей, то у них в свою очередь будет меньше детей и так далее, если только не произойдет неожиданный скачок в рождаемости, как это якобы случилось после Северной войны. Однако нет смысла предполагать, что сегодня в семьях может быть по десять детей.
В Эстонии существует демографический кризис, который требует внимания со стороны государства. Согласно Конституции, цель эстонского государства - обеспечить сохранение эстонского народа и языка в течение долгого времени
Что же делать? Во-первых, необходимо признать серьезность проблемы со стороны правительства и реагировать немедленно. Нужно увеличить поддержку для семей с тремя детьми, восстановить должность министра народонаселения и подумать, какие изменения должны произойти в обществе, чтобы беременной женщине начали уступать место в переполненном поезде Elron.
Однако в этой плохой ситуации есть один положительный сдвиг: за последние семь лет число людей, считающих себя эстонцами, увеличилось на 25 000 человек, что означает, что иммигранты или их потомки интегрируются. Интеграция является одним из приоритетных вопросов, которыми должно заниматься правительство. Украинцы, приехавшие к нам, оказывают сиюминутную помощь эстонской экономике, но если бы некоторые из них решили остаться, выучить язык и обосноваться в стране, это помогло бы нам избежать демографической катастрофы.
Достаточно ли хороша наша политика, направленная на то, чтобы иммигранты чувствовали себя как дома? Вряд ли. С другой стороны, проблемы могут неожиданно усугубиться, когда война в Украине закончится и все разъедутся по домам.