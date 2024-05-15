КОЛОНКА POSTIMEES Выберемся ли мы из демографической ямы?

Перевод: Ева Ойжинская

К сожалению, желания заняться этим вопросом со стороны правительства не видно. Вместо этого нас либо успокаивают, либо ведут с нами разговоры на совершенно другие темы. Должность министра народонаселения упразднена, пособие на третьего ребенка сокращено. Хотя не секрет, что семья, в которой трое и более детей, дает некоторую надежду, что мы вылезем из демографической ямы: ведь не во всех же семьях есть дети.

Это проблема, которая не решится сама по себе, как выпавший в апреле в Таллинне и Харьюмаа толстый слой снега. Это проблема, которая со временем будет только усугубляться и в какой-то момент может стать необратимым процессом, который можно лишь замедлить. По мнению Аллана Пуура, одного из самых выдающихся демографов Эстонии, может случиться так, что к концу текущего столетия эстонцев останется лишь половина от населения страны.

Недавно Департамент статистики опубликовал свежие данные об изменении численности населения страны в прошлом году. Естественный коэффициент рождаемости отрицательный, - другими словами, за год умерло на 5053 человека больше, чем родилось - а население выросло за счет иммиграции, в основном за счет украинцев, бежавших от войны. Уровень рождаемости также очень низкий, самый низкий за всю историю эстонской демографической статистики. В прошлом году родилось всего 10 949 детей.