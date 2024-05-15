Принятый Рийгикогу закон сократит использование монет номиналом в один и два цента

Согласно закону о введении евро и закону о внесении изменений в другие соответствующие законы, продавец обязан округлять стоимость покупок в большую или меньшую сторону до кратного пяти количества центов в случае оплаты наличными. Окончательные суммы покупки, оканчивающиеся на один, два, шесть или семь евроцентов, округляются в меньшую сторону, а суммы, оканчивающиеся на три, четыре, восемь или девять центов, округляются в большую сторону.

Это изменение уменьшит необходимость производить больше монет достоинством в один и два цента. В настоящее время люди получают эти монеты в качестве сдачи в магазинах, но сами при покупках используют их редко. Поэтому большинство монет выпадают из обращения и возникает необходимость производить их больше. Однако затраты на производство и обработку монет низкого номинала непропорционально высоки по сравнению собственно с их номиналом, а воздействие их производства и обращения на окружающую среду велико.