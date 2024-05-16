Персона «История – предмет опасный»: учитель-мастер Дмитрий Рыбаков за словом в карман не полезет

Риск превратиться в пропагандиста для школьного учителя истории сегодня как никогда велик, считает педагог Таллиннской Кесклиннаской Русской гимназии и Таллиннской еврейской школы Дмитрий Рыбаков. При этом задача школьного историка состоит совершенно в ином, подчеркивает он: научить молодежь критически мыслить и самостоятельно анализировать происходящее.
Накануне Дмитрию Рыбакову был вручен почетный знак «За заслуги перед Таллинном».
Корреспондент Rus.Postimees встретился с известным педагогом, чтобы поговорить об успехах и проблемах в его нынешней работе, о современной молодежи и о том, как адаптировать к школьным реалиям искусственный интеллект.
Далее следует интервью с Дмитрием Рыбаковым.
Вы преподаете уже двадцать лет. Интересно, каким образом за эти годы изменились ваши ученики? В лучшую или в худшую сторону? Больше ли стало с ними проблем?
Я работаю только со старшими, с гимназистами. И с какой-то стороны я рад этому, это мой осознанный выбор. Это интересней.
Как по мне, ученики меняются в лучшую сторону. Активности, смелости, желания спросить, проявить инициативу сегодня, конечно же, больше, чем у ребят той поры, когда я только начинал.
Понятно, что и сама школа изменилась, и жизнь изменилась. И все сопутствующие вещи и перемены в нашем обществе, конечно же, нас тоже касаются. Сами знаете, нынешних представителей молодого поколения называют «поколением снежинок».
Я считаю, что работа школы, работа учителя – идти в чем-то против течения. В своей школе мы не просто, скажем так, «осуществляем государственную программу». Мы целенаправленно занимаемся воспитанием.
Мы хотим, чтобы наши дети учились думать, чтобы они были активными. Мы хотим, чтобы они, выходя из стен школы, все-таки вливались в общество гармонично. Для этого мы должны понимать, что всему происходящему за пределами школы есть место и в школе тоже.