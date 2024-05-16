Персона «История – предмет опасный»: учитель-мастер Дмитрий Рыбаков за словом в карман не полезет

Хочется, конечно, не просто воспроизводить, а интерпретировать информацию: скажем, вот базовый материал, а теперь мы с вами поразмышляем о природе зла, о его банальности.

С другой стороны, сами понимаете, какой для этого словарный запас должен быть. Так что отложим пока эти вещи на завтрашний или даже послезавтрашний день. А сегодня добьемся хотя бы того, чтобы ребята понимали, о чем идет речь.

История и злободневность

Ученики рассказывали мне, что на своих уроках вы легко переходите от истории к злободневным темам. К примеру, можете сразу начать с того, что происходит в стране и мире, а не с древностей…

Скажем так: это реверсивный метод, чтобы заинтересовать учеников, объяснить им «историческую подкладку» событий.

Удобней иногда оттолкнуться от повестки дня сегодняшнего, чтобы объяснить исторические предпосылки и природу тех вещей, которые мы сейчас наблюдаем.

Я часто к этому прибегаю, чтобы исторические события не стали для учеников выхолощенным набором фактов, который им интерпретировать крайне трудно. В истории содержатся ключи, которые важны для понимания того, что происходит сейчас.

Мы все живем в истории, внутри истории: то, что произошло сегодня утром, через какое-то время будет интерпретироваться уже иначе.

Что говорят о Рыбакове сами ученики?

Ученики Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии. Фото: Tairo Lutter

Алина, Таллиннская Кесклиннаская Русская гимназия: «Его интересно слушать. Он не дает много лишней информации, все четко объясняет».

Егор, Таллиннская Кесклиннаская Русская гимназия: «Этот тот человек, который предоставляет возможности развития, выталкивает из зоны комфорта, предлагает участвовать в различных мероприятиях, в том числе в международных поездках».

Артур, Таллиннская Кесклиннаская Русская гимназия: «У меня есть стимул посещать его уроки. История очень важна не только для поступления в вуз, но и для понимания того, что происходит в жизни в принципе».

Анастасия, Таллиннская Кесклиннаская Русская гимназия: «У нас уроки истории проходят не так, как в других школах: с учителем мы общаемся на любые темы. И даже если возникают на первый взгляд глупые вопросы, мы свободно их обсуждаем».

Ратмир, Таллиннская еврейская школа: «Дмитрий – человек достаточно прямолинейный, у которого на все есть свое мнение. За словом в карман не полезет. Относится к нам как к взрослым людям».

Виктор, Таллиннская Кесклиннаская Русская гимназия: «Он всегда открыт к дискуссии и помогает интегрироваться в эстонское общество».

Анна, Таллиннская еврейская школа: «Он дает какие-то жизненные вещи, практические, которые понадобятся нам в реальной жизни. И мне нравится, что он при этом не боится выражать собственное мнение, даже если оно очень сильно противоречит мнению общественному».

Стефан, Audentes International School (бывший ученик): «Дмитрий учит критическому мышлению. Он показывает, что можно анализировать окружающий мир самостоятельно, думать своей головой. Все его наработки в плане контактов и идей я смог в своей новой школе освоить и развить с нуля: мероприятия, зарубежные поездки и связи, встречи с политиками».