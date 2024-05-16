«Мотивирует не тепло под пятой точкой»: журналист Андрей Титов не обижается и знает свою миссию

- Надо выбрать для себя парочку проверенных источников информации, которым ты доверяешь. Условно говоря, достаточно раз в день посмотреть выпуск «Актуальной камеры», и ты будешь более-менее в курсе всего главного, что происходит в нашей стране. И еще знать чуточку того, что происходит за рубежом.

А если еще находить время прочитать подборку новостей о том, что происходит в мире, то твоя инфокартина дня, недели или месяца будет более-менее полной. То есть да, чтобы не сойти с ума, не утонуть в водовороте новостей, стоит выбрать парочку источников, которые заслуживают твоего доверия.

При всей моей инфоманьячности, о которой я упомянул, у меня не хватает ни времени, ни терпения для того, чтобы в больших количествах мониторить то, что происходит в социальных сетях. Хотя это очень важная часть того инфоконтента, который мы получаем. Но у меня нет времени на отслеживание всех групп и инфлуэнсеров, которые там есть.

Я ориентируюсь на классические традиционные СМИ. Да, что-то где-то из соцсетей захватываю, но все-таки меня на это почти не остается. А есть люди, которые достаточно серьезно все это мониторят, и умеют анализировать, и складывать картинку. Это тоже важная составляющая нашей инфожизни, но в этой сфере у меня чуть меньшая степень подготовленности, чем у кого-то из наших коллег.