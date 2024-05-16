Среди лауреатов таллиннского знака отличия за заслуги в этом году оказался и популярный журналист Андрей Титов, хорошо знакомый очень многим жителям нашей страны по работе на радио и телевидении. В передаче портала Rus.Postimees «На кухне» он среди прочего порассуждал о том, что заставляет журналистов сохранять себя в профессии на протяжении десятилетий, «отстает» ли местная журналистика на русском языке от журналистики на эстонском, и как можно определить сверхзадачу, стоящую перед СМИ на русском языке, работающими в Эстонии.
«Мотивирует не тепло под пятой точкой»: журналист Андрей Титов не обижается и знает свою миссию
Выдержки из беседы:
- Андрей, вчера мэр Таллинна Евгений Осиновский вручил тебе таллиннский знак отличия за заслуги в области информирования населения Эстонии. Поздравляю тебя с этим событием!
- Спасибо, хотя у меня очень спокойное отношение ко всякого рода наградам. Более того, помню, как в свою бытность членом совета Союза медиапредприятий я присутствовал на обсуждении кандидатов на представление к президентским наградам, и у нас всегда возникал спор, а надо ли вообще со стороны Союза медиапредприятий самим кого-то выдвигать.
Потому что вроде бы если ты журналист, то ты четвертая власть, и ты должен быть этим самым «цепным псом демократии», и смотреть за всеми эти людьми. Наблюдать за ними, критиковать их недостатки, высматривать их ошибки. И тут получается, что ты из их же рук принимаешь какие-то награды и ордена…
- Возникает этическая дилемма для профессионала в журналистике?
- Я, наверное, так для себя на этот вопрос и не ответил. Потому что я и тогда хотел быть, как та обезьяна из анекдота, которой хотелось быть и умной, и красивой. Я занимал какую-то нейтральную позицию, я не голосовал ни против, ни за.
И сейчас не могу сказать, что это какая-то серьезная дилемма. Потому что я всегда руководствуюсь одним принципом: если я чувствую себя за что-то должным, тогда да, это становится проблемой. А если я себя должным не чувствую, то тогда все нормально.
- Иногда во время своих эфиров на телевидении ты должен заявлять очень конкретные позиции. Хотя бы даже для того, чтобы уравновесить позиции тех, кто принимает участие в передаче, особенно если ситуация становится слишком однобокой. Наверняка ты получаешь в социальных сетях или даже «в личке» упреки в том, что ты насколько-то ангажирован. Как с этим жить?
- Действительно, такое очень часто бывает. Более того, например, я хожу на футбольные тренировки, и один из наших футболистов меня приветствует: «О, Андрей Соловьев пришел!»…
- Ты обижаешься на такие вещи?
- Нет! После 25 лет в журналистике у меня кожа уже настолько толстая образовалась, что мне это как об стену горох.
- С какого года ты в журналистике?
- Ну, получается, как я школу окончил, а это было в 1997 году, я уже постоянно что-то делал. Да, поначалу это все было спорадически и нерегулярно, пока я учился, ну а на третьем курсе университете я уже регулярно писал, и уже по окончании вуза, то есть с 2000 года, я, можно сказать, в активной журналистике. То есть да, скоро будет такой уже творческий юбилей, 25 лет…
- Это очень много. Говорят, что когда человек работает более-менее в одной сфере на протяжении долгого времени, то возникает цинизм, притертость… Потому что вещи повторяются, появляется так называемая цикличность жизни. Вот учитывая этот свой колоссальный опыт, ты все еще веришь, что журналистика может менять жизнь и людей к лучшему?
- Мне очень хочется в это верить, но, скажем так, этой веры стало немного меньше, чем было 25 лет назад. Ее поубавилось, но если бы ее не осталось совсем, я бы, наверное, не остался в этой профессии. Потому что я не тот человек, которому важно просто то, чтобы какой-то свой тыл был обеспечен, чтобы зарплата капала и теплое место было под пятой точкой. Мне важно, чтобы была какая-то миссия.
Нужно понимать, зачем и для чего ты это делаешь. А также то, что ты хочешь получить на выходе. Если бы я этого не понимал совсем сейчас, разочаровался бы, то, думаю, тогда я бы сменил амплуа.
- А ты мог бы каким-то лаконичным образом сформулировать свою миссию?
- Я, наверное, не буду здесь оригинален и повторю девиз Британской телерадиовещательной корпорации: информировать, просвещать, развлекать. Именно в такой последовательности.
- Если говорить о журналистике, то это та профессия, в который ты как бы получаешь информационным шумом по голове. Живешь в неимоверном инфопотоке. Для психики любого человека это непросто. При этом надо постоянно выдавать оригинальные материалы и мысли, в каком формате бы ты ни работал, будь это телевидение, или радио, или портал. Есть ли у тебя какой-то метод, благодаря которому ты умудряешься сдерживать этот шум и этот негатив, чтобы быть четким и производительным?
- Наверное, какого-то особого метода нет, есть все та же толстая кожа, о которой я уже упомянул, которая в определенных ситуациях может и мешать. Я, пожалуй, такой вот информационный маньяк, который потребляет огромное количество информации, и меня, это правда, интересует все.
Начиная от каких-то слухов о внутренней борьбе внутри Партии реформ, и заканчивая аналитической статьей об отношениях КНДР и Южной Кореи. Или даже статьей «Пять вредных привычек, которые ведут к супружеским изменам». Если я начинаю читать новости, залезаю в интернет, то меня может закинуть куда угодно.
Я потребляю информацию в режиме 24/7, иногда ловлю себя на мысли, что хорошо бы и выключиться, но не могу. Мне всегда надо проверить, а вдруг там что-то без меня произошло… Но особого секрета нет.
Да, иногда новости расстраивают. Иногда они выбешивают, и хочется выйти в лес, и заорать в чащу, чтоб тебя никто не слышал… Или ударить о стенку чем-то тяжелым. Но все равно с этим приходится жить как-то.
- Большинство наших читателей и зрителей не живут в такой новостной реке, в которой мы с тобой обитаем. Какой ты бы совет дал людям, чтобы они оставались информированными гражданами, не отставали от того, что происходит, но в то же время могли защититься от этого инфогвалта, который сводит с ума неподготовленных?
- Надо выбрать для себя парочку проверенных источников информации, которым ты доверяешь. Условно говоря, достаточно раз в день посмотреть выпуск «Актуальной камеры», и ты будешь более-менее в курсе всего главного, что происходит в нашей стране. И еще знать чуточку того, что происходит за рубежом.
А если еще находить время прочитать подборку новостей о том, что происходит в мире, то твоя инфокартина дня, недели или месяца будет более-менее полной. То есть да, чтобы не сойти с ума, не утонуть в водовороте новостей, стоит выбрать парочку источников, которые заслуживают твоего доверия.
При всей моей инфоманьячности, о которой я упомянул, у меня не хватает ни времени, ни терпения для того, чтобы в больших количествах мониторить то, что происходит в социальных сетях. Хотя это очень важная часть того инфоконтента, который мы получаем. Но у меня нет времени на отслеживание всех групп и инфлуэнсеров, которые там есть.
Я ориентируюсь на классические традиционные СМИ. Да, что-то где-то из соцсетей захватываю, но все-таки меня на это почти не остается. А есть люди, которые достаточно серьезно все это мониторят, и умеют анализировать, и складывать картинку. Это тоже важная составляющая нашей инфожизни, но в этой сфере у меня чуть меньшая степень подготовленности, чем у кого-то из наших коллег.
- В Эстонии есть довольно широкая площадка для обмена мнениями на русском языке. Это ЭТВ+, Радио 4, есть четыре портала, везде есть площадки для обмена мнениями. То есть вроде бы все хорошо, и в то же время порой возникает ощущение, что иногда дискуссия на русском языке о реалиях Эстонии все-таки как бы отстает. На шаг по времени от обсуждений на эстонском языке. Как ты думаешь, как можно сейчас охарактеризовать площадку обмена мнениями на русском языке в Эстонии?
- Да, определенная задержка существует, потому что это часто выглядит так, что в эстонских СМИ какую-то тему подняли, а мы потом стали это обсуждать. Но иногда именно в русскоязычном инфопространстве начинает обсуждаться что-то раньше, прежде чем оно доходит до эстонских СМИ. А то и не доходит вовсе, если речь идет о каких-то специфических проблемах.
Что касается площадки для обмена мнениями, если взять всю русскоязычную журналистику в Эстонии в целом, то я не вижу проблемы, если что что-то появляется на полдня позже, или на день. Или даже если о чем-то только через неделю заговорили. Главное, что вообще заговорили. Главное, что это было донесено до целевой аудитории.
Да, конечно, дорога ложка к обеду. Но вот вчера мы в «Эпицентре» обсуждали тему наплыва русскоязычных детей в эстонских школах. Эта дискуссия началась неделей ранее, как раз в Postimees было много публикаций. Но если мы отмотаем время еще назад, то вспомним, что эта дискуссия уже активно поднималась в русскоязычной среде. Когда обсуждалась тема перехода на эстонский язык обучения, все время говорилось о том, что если родители уже сейчас стараются отдать детей в эстонские школы, то они это будут еще активнее делать впредь, стремясь отдать детей в так называемые настоящие эстонские школы, а не в «бывшие русские».
На прошлой неделе об этом стал снова активно писать Postimees, и мы сейчас в дискуссионной программе решили обсудить эту тему. Трудно тут сказать, кто и на какой площадке тут запоздал с этим обменом мнениями. По-моему, никто не опоздал.
- То есть все это довольно органично выглядит? Более похоже на двустороннее, чем на одностороннее шоссе?
- Да, абсолютно.
- Ты прежде всего теле- или радиожурналист?
- Я с таким же успехом могу себя и пишущим журналистом назвать. Вообще, наверное, среди русскоязычных журналистов Эстонии я, конечно, не единственный, но один из немногих, кто умудрился реализовать себя так или иначе во всех стихиях.
У меня есть большой опыт работы и в печатных СМИ, и в интернет-журналистике, и на телевидении, и на радио. И более того, у меня в биографии есть и такая строчка: я целый год писал статьи для женского журнала.
- Есть ли у русской журналистики в Эстонии какая-то сверхзадача?
- Если сформулировать это очень коротко и просто, даже до банальности, то я бы сказал так: миссия русскоязычной журналистики здесь - это доносить информацию о происходящем в Эстонии до максимально возможного количества русскоязычных людей, делая это на наиболее им понятном и доступном языке. Никто кроме русскоязычных журналистов в Эстонии делать этого больше не будет.
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