ФОТО Соцдемы выдвинули кандидата на пост старейшины Ласнамяэ

«Татьяна Лаврова давно и активно работает в различных общественных организациях и зарекомендовала себя как отличный защитник и активист. Под ее руководством инициативы граждан улучшили условия жизни в Ласнамяэ, Таллинне и других местах. Как человек, она наводит мосты между различными сообществами, для которых важно создавать равные возможности, независимо от социального происхождения человека», - пояснила председатель Таллиннского региона социал-демократов Мадле Липпус.

По словам Лавровой, ее приоритетами в Ласнамяэ являются образование, психическое здоровье и окружающая среда. «Для меня большая честь служить жителям Ласнамяэ. Спасибо большое за доверие!» - сказала она.

Последние пять лет Лаврова работала главным консультантом, координатором волонтерской сети и руководителем по медиа программы STEP, которая помогает начать работать или учиться молодым людям в возрасте от 14 до 29 лет, совершившим правонарушения. Лаврова и раньше консультировала молодых людей, принадлежащих к группам риска, в различных программах. Она является холистическим регрессионным терапевтом и корректором дислексии, дисграфии и гиперактивности у детей, подростков и взрослых.

Татьяна Лаврова - один из инициаторов Дня полезных дел Teeme Ära и Всемирного дня чистоты, а также является автором логотипа Teeme Ära. Была ведущим и редактором рубрики «Зеленая среда» в утренней программе ETV+, журналистом-редактором еженедельника «День за днем». Написала семь пьес и несколько сказок для детей.

Лаврова имеет степень бакалавра по специальности «Шведская филология».