ГАЛЕРЕЯ Цветы по-эстонски: удивительный проект по озеленению Нарвы

Они помогали анализировать состав почвы, подбирать растения, которые могут сочетаться между собой и спокойно расти, не убивая друг друга. В общем, давали полезные практические знания. Все общение, разумеется проходило на эстонском языке.

Проект продлится до 25 августа. Фото: Диана Харламова

«Такие проекты очень практичны не только с точки зрения языка, ведь одна из наших целей - инвестировать в общественную жизнь Ида-Вирумаа, сделать ее лучше, интереснее, разнообразнее», - подчеркнула Анна Фарафонова, добавив, что язык всегда очень полезно изучать не только пассивным, но и активным способом.

Юлия Виирсалу подчеркнула, что безумно приятно видеть, как каждый проект Дома эстонского языка находит отклик не только среди учеников, но и среди других разных людей. «У всех фирм и организаций, куда я обращаюсь за помощью или сотрудничеством, этот отклик положительный. Никто не задает вопрос "зачем" да "почему", все с удовольствием соглашаются помочь. В этот раз на помощь пришла Juhani Puukool», - сказала она.

Не только участники, но и преподаватели и работники Дома узнали для себя большое количество новых эстонских слов и названий. «Когда тема тебе интересна сама по себе, то и язык тебе легче учить. Было очень много общения, и это самое главное», - подчеркивает Татьяна.