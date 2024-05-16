В прошлое воскресенье у нарвской арт-резиденции NART, перед Кренгольмской школой, у Дома эстонского языка Фонда интеграции и возле Дома попечения для людей с особыми потребностями появились разные необычные клумбы.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Цветы по-эстонски: удивительный проект по озеленению Нарвы
Авторами небольших садиков являются участники проекта «Весенняя школа садовых фей», идея которого принадлежала Дому эстонского языка Фонда интеграции. «Это проект о сотрудничестве между учителями, учениками, также мы решили поддержать развитие так называемого общинного сада, который уже был у арт-резиденции», - рассказала Анна Фарафонова, руководитель Дома.
«Мы пропагандируем изучение эстонского языка в рамках совместной деятельности, которая поддерживает зеленой образ жизни и экологичное мышление. В проекте участвует всего 40 человек, все это были наши ученицы, с абсолютно разным бэкграундом - от учителей до IT-специалистов, разных возрастов», - добавила руководитель проекта и учитель Дома эстонского языка Юлия Виирсалу, уточнив, что многие женщины подключают к участию в проекте своих мужей.
Татьяна - учитель начальных классов, знает эстонский на категорию С1, но все равно с удовольствием принимает участие в проектах Дома эстонского языка. «Эстонский учить можно бесконечно. Я со своими учениками сама высаживала цветы, но мне не хватало знаний по ландшафтному дизайну, и тут - этот проект! Получается, что потребность в постоянном изучении языка получилось совместить с желанием - больше узнать о ландшафтном дизайне», - рассказала она.
Весь проект, действительно, совместил в себе изучение и языка, и основы садоводства. Вся подготовка к дню Х - самому дню высаживания цветов - велась заблаговременно. Участники разделились на группы и вместе продумывали идеи для своих садиков, а консультировали их учителя по садоводству из Хийумааской профессиональной школы, которые не только помогли участникам с проектированием клумб, но и приехали в Нарву, чтобы помогать все высаживать.
Они помогали анализировать состав почвы, подбирать растения, которые могут сочетаться между собой и спокойно расти, не убивая друг друга. В общем, давали полезные практические знания. Все общение, разумеется проходило на эстонском языке.
«Такие проекты очень практичны не только с точки зрения языка, ведь одна из наших целей - инвестировать в общественную жизнь Ида-Вирумаа, сделать ее лучше, интереснее, разнообразнее», - подчеркнула Анна Фарафонова, добавив, что язык всегда очень полезно изучать не только пассивным, но и активным способом.
Юлия Виирсалу подчеркнула, что безумно приятно видеть, как каждый проект Дома эстонского языка находит отклик не только среди учеников, но и среди других разных людей. «У всех фирм и организаций, куда я обращаюсь за помощью или сотрудничеством, этот отклик положительный. Никто не задает вопрос "зачем" да "почему", все с удовольствием соглашаются помочь. В этот раз на помощь пришла Juhani Puukool», - сказала она.
Не только участники, но и преподаватели и работники Дома узнали для себя большое количество новых эстонских слов и названий. «Когда тема тебе интересна сама по себе, то и язык тебе легче учить. Было очень много общения, и это самое главное», - подчеркивает Татьяна.
Многих очень удивило, насколько сильно отличаются названия цветов на русском и эстонском языках - так, например, анютины глазки по-эстонски звучат совершенно иначе: võõrasema (мачеха в переводе с эстонского - прим.ред.).
Практика началась 12 мая, закончится - 16 июня, но это не означает, что проект заканчивается. Все участницы сами продолжат работать в команде и ухаживать за своими садиками до 25 августа, а 25 августа в арт-резиденции состоится церемония награждения, где выберут лучший проект.
«Мы стартовали в марте - сначала дали максимально полную теоретическую базу, а теперь уже время практической части. Результат стараний наших участников будет виден только в конце лета», - добавила Анна Фарафонова.
Сами участники проекта в восторге, а Татьяна не только поблагодарила Дом эстонского языка за предоставленную возможность, но уже и попросила организовать новый проект - что-то, связанное с искусством и обучением рисованию. Юлия Виирсалу согласилась с тем, что это прекрасная идея. Финансирование проекта Дома эстонского языка идет из средств государственного бюджета, «Весенняя школа садовых фей» оказался одним из самых дешевых и не превысил отметку в 20 тысяч евро, несмотря на большое количество разных нюансов и мелочей.