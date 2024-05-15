Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Тартумаа 14-летней Александры

Перевод: Павел Соболев

Сегодня утром родственники сообщили в полицию, что с 10 мая 14-летнюю Александру никто не видел, она ушла из дома в Элва и не вернулась домой. Телефон девушки выключен.

По словам родственников, девушка может быть в Тартумаа, или же поехать в направлении Пярну или Таллинна. Некоторые адреса уже проверены, найти девочку пока не удалось.

Рост Александры - 163 см, она худощавого телосложения. У нее рыжеватые волосы до плеч. Когда она ушла из дома, она был одета в темные джинсы-клеш, темную толстовку с капюшоном, и была обута в бежевые ботинки.

Полиция просит всех, кто видел, как девочка где-то передвигалась, или знает, где она остановилась, сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.