– Мы могли бы двигаться в том направлении, что, если полиция определит, что человек опасен на дороге, его водительские права будут приостановлены. Если он захочет вернуть их, он должен представить свидетельство того, что он больше не опасен. Эта тема требует более широкого общественного обсуждения с участием врачей, юристов и полиции.

Планируемая поправка к закону

Если до сих пор было очень сложно превратить в пешеходов таких водителей, которые либо находятся в состоянии алкогольного опьянения, либо в опасном для участия в дорожном движении состоянии здоровья, то планируемая поправка в закон позволит автоматически приостанавливать действие медицинских справок таких водителей, сообщало ERR в воскресенье.

В ведомствах также признают, что система регулирования выдачи медицинских справок, в связи с чем в Министерстве климата готовится новый проект.

«Идея состоит в том, чтобы можно было приостановить действие медицинской справки у тех граждан, которые были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения или были отстранены от движения по состоянию здоровья, опасному для участия в дорожного движения. Чтобы восстановить справку о состоянии здоровья, им необходимо еще раз пройти медицинский осмотр», – сказал Маргус Тяхепыльд, руководитель службы транспорта и дорожного движения Министерства климата.

Новый законопроект поступит в комиссию по дорожному движению в июне. Когда новый порядок вступит в силу, зависит от завершения новых разработок информационной системы здравоохранения, но их нельзя заказать до принятия закона.