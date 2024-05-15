Спикер парламента Чечни ушел в отставку. Чем известен Лорд, ближайший соратник Кадырова

Он много лет работал на руководящих должностях в силовых структурах Чечни, а до назначения спикером парламента республики в июле 2015 года три года руководил администрацией Кадырова.

Согласно биографии Даудова на сайте парламента Чечни, он несколько раз организовывал успешные антитеррористические операции. В 2007 году ему было присвоено звание Героя России.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Даудов начал курировать работу регионального оперативного штаба по проведению «специальной военной операции». Летом 2023 года он получил звание генерал-майора МВД, в апреле 2024-го ему присвоили воинское звание генерал-майора.

Даудов также является президентом чеченского футбольного клуба «Ахмат». Эта должность не менее ответственная и почетная, так как глава Чечни - большой поклонник футбола и ярый болельщик грозненского футбольного клуба.

Помимо этого Даудов известен тем, что именно к нему привозят тех чеченцев, которые критикуют власти. Он провел бесчисленное количество «профилактических бесед» с недовольными и добился от них публичных извинений - эта практика давно закрепилась в Чечне.

Один из самых ярких конфликтов, на который обратили внимание СМИ, случился у Даудова с уехавшим за границу чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым.

После одного из эфиров, где Абдурахманов критиковал власть, Даудов объявил тому кровную месть, а позже на блогера было совершено покушение в Швеции. Абдурахманов выжил, а причастные к нападению на него получили тюремные сроки.