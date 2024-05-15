Дополнительные маршруты: airBaltic начинает полеты в сотрудничестве с новой авиакомпанией

Соглашение о сотрудничестве позволит airBaltic добавить свой код полетов по маршруту София - Варна, а Bulgaria Air добавит свой код полетов по маршруту София - Рига и к полетам airBaltic из Риги в Стокгольм, Осло, Копенгаген и Хельсинки.

Президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что это сотрудничество будет выгодно местным путешественникам из стран Балтии, которым теперь доступна многосторонняя сеть Bulgaria Air. А болгарские путешественники смогут более удобным способом добраться до пунктов назначения airBaltic в Европе.

Как сообщалось, в прошлом году аудированный оборот airBaltic составил 664,289 миллиона евро, что на 33,2 процента больше, чем в 2022 году, а прибыль - 33,852 миллиона евро по сравнению с убытками годом ранее.