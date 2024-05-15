Вируский уездный суд приговорил к условному тюремному заключению женщину, которая в феврале этого года укусила за нос другого человека, пишет «Северное побережье».
Суд вынес приговор женщине, укусившей за нос человека
Анна (43) предстала перед судом за то, что вечером 18 февраля этого года в частном доме, будучи пьяной, укусила за нос другого человека, причинив потерпевшему физическую боль и травму носа, как утверждает обвинение. В связи с этим ее обвинили в неправильном физическом обращении.
Однако у Анны было еще одно, совершенное ранее, нарушение закона, за которое ей теперь пришлось отвечать в суде. В июне прошлого года полиция поймала ее в нетрезвом виде за рулем.
В ходе согласительного производства суд приговорил женщину к семи месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и два месяца. В течение испытательного срока она должна выполнять контрольные требования.