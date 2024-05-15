Суд вынес приговор женщине, укусившей за нос человека

Анна (43) предстала перед судом за то, что вечером 18 февраля этого года в частном доме, будучи пьяной, укусила за нос другого человека, причинив потерпевшему физическую боль и травму носа, как утверждает обвинение. В связи с этим ее обвинили в неправильном физическом обращении.

Однако у Анны было еще одно, совершенное ранее, нарушение закона, за которое ей теперь пришлось отвечать в суде. В июне прошлого года полиция поймала ее в нетрезвом виде за рулем.

В ходе согласительного производства суд приговорил женщину к семи месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и два месяца. В течение испытательного срока она должна выполнять контрольные требования.