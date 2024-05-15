Каннский кинофестиваль: скандалы, премьеры, претенденты на победу и наряды звезд

В их числе - фильм «Мегаполис», снятый легендарным Фрэнсисом Фордом Копполой на собственные деньги, а также «Ученик», в котором роль молодого Дональда Трампа исполнил Себастьян Стэн, и последняя часть киносаги «Безумный Макс».

В кулуарах фестиваля при этом ходят упорные слухи, что организаторы мероприятия вот-вот объявят забастовку, а сразу нескольким приехавшим в Канны именитым гостям могут быть предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

И все же главное в Каннах - кино, и вот на что рекомендуется обратить особое внимание.

Возвращение Безумного Макса

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» - это приквел, отснятый к оскароносному фильму «Безумный Макс: Дорога ярости», в 2015 году получившему в Каннах весьма благосклонный прием.

Джордж Миллер возвращается к работе над сагой в качестве режиссера, а в роли молодой императорки Фуриосы место Шарлиз Терон займет Аня Тейлор-Джой.

В главных мужских ролях - Крис Хемсворт и Том Берк.

Личный проект Копполы

Если вам кажется, что на хобби у вас уходит слишком много денег, имеет смысл сравнить себя с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой, который потратил на создание «Мегаполиса» 120 миллионов долларов собственных средств.

Адам Драйвер играет в нем архитектора, восстанавливающего облик сильно пострадавшегогорода, его партнеры по съемочной площадке - Лоренс Фишберн и Дастин Хоффман.

Ленты Копполы уже дважды получали высшую награду Каннского фестиваля: в 1974 («Разговор») и 1979 гг. («Апокалипсис сегодня»).