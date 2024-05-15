Программа открывшегося во вторник Каннского кинофестиваля обещает зрителям сразу несколько долгожданных звездных кинопремьер.
Каннский кинофестиваль: скандалы, премьеры, претенденты на победу и наряды звезд
В их числе - фильм «Мегаполис», снятый легендарным Фрэнсисом Фордом Копполой на собственные деньги, а также «Ученик», в котором роль молодого Дональда Трампа исполнил Себастьян Стэн, и последняя часть киносаги «Безумный Макс».
В кулуарах фестиваля при этом ходят упорные слухи, что организаторы мероприятия вот-вот объявят забастовку, а сразу нескольким приехавшим в Канны именитым гостям могут быть предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.
И все же главное в Каннах - кино, и вот на что рекомендуется обратить особое внимание.
Возвращение Безумного Макса
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» - это приквел, отснятый к оскароносному фильму «Безумный Макс: Дорога ярости», в 2015 году получившему в Каннах весьма благосклонный прием.
Джордж Миллер возвращается к работе над сагой в качестве режиссера, а в роли молодой императорки Фуриосы место Шарлиз Терон займет Аня Тейлор-Джой.
В главных мужских ролях - Крис Хемсворт и Том Берк.
Личный проект Копполы
Если вам кажется, что на хобби у вас уходит слишком много денег, имеет смысл сравнить себя с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой, который потратил на создание «Мегаполиса» 120 миллионов долларов собственных средств.
Адам Драйвер играет в нем архитектора, восстанавливающего облик сильно пострадавшегогорода, его партнеры по съемочной площадке - Лоренс Фишберн и Дастин Хоффман.
Ленты Копполы уже дважды получали высшую награду Каннского фестиваля: в 1974 («Разговор») и 1979 гг. («Апокалипсис сегодня»).
Полвека спустя после первой Золотой пальмовой ветви 85-летний Коппола имеет шансы получить награду в третий раз.
Биографический фильм о Трампе
Если вы надеялись, что на время фестиваля в Каннах можно будет полностью забыть об американской президентской гонке, то вы сильно ошиблись.
Фильм «Кандидат» рассказывает о жизненном пути юного Дональда Трампа и о том, как из бизнеса он попал в политику.
Играть самого Трампа режиссер Али Аббаси выбрал Себастьяна Стэна, роль его первой жены Иваны досталась Марии Бакаловой.
Претенденты на Золотую пальмовую ветвь
За главный приз фестиваля - Золотую пальмовую ветвь - на этот раз развернется нешуточная борьба.
Помимо уже упомянутых «Ученика» и «Мегаполиса», в число претендентов входит фильм индийского режиссера Паяла Кападиа и «Всё, что мы представляем как свет» и последний полнометражный фильм британской актрисы и режиссера Андреа Арнольд «Птица».
Эмма Стоун, получившая в этом году премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Бедные дела», воссоединяется с режиссером Йоргосом Лантимосом для их нового фильма «Виды доброты».
Также в конкурсе участвует фильм «Семя священного инжира» иранского режиссера Мохаммада Расулофа, который на прошлой неделе был приговорен на родине к восьми годам тюремного заключения за «сговор против национальной безопасности».
Однако в понедельник его адвокат заявил, что он тайно покинул страну и все же будет присутствовать в Каннах на премьере фильма.
Почетные награды также получат трехкратная обладательница премии «Оскар» Мерил Стрип и создатель «Звездных войн» Джордж Лукас.
Звездное дефиле
Стартовал Каннский кинофестиваль во вторник вечером - как всегда, с дефиле звезд по красной ковровой дорожке и гламурных снимков.
В числе знаменитостей, вышедших попозировать фотографам, были замечены Мерил Стрип, Джейн Фонда, Грета Гервиг и многие другие.