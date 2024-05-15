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Каннский кинофестиваль: скандалы, премьеры, претенденты на победу и наряды звезд

BBC News Русская служба
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Наиболее вероятным претендентом на победу сразу в нескольких основных номинациях называют фильм «Эмилия Перес», главную роль в котором сыграла Селена Гомес.
Наиболее вероятным претендентом на победу сразу в нескольких основных номинациях называют фильм «Эмилия Перес», главную роль в котором сыграла Селена Гомес. Фото: Reuters

Программа открывшегося во вторник Каннского кинофестиваля обещает зрителям сразу несколько долгожданных звездных кинопремьер.

В их числе - фильм «Мегаполис», снятый легендарным Фрэнсисом Фордом Копполой на собственные деньги, а также «Ученик», в котором роль молодого Дональда Трампа исполнил Себастьян Стэн, и последняя часть киносаги «Безумный Макс».

В кулуарах фестиваля при этом ходят упорные слухи, что организаторы мероприятия вот-вот объявят забастовку, а сразу нескольким приехавшим в Канны именитым гостям могут быть предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

И все же главное в Каннах - кино, и вот на что рекомендуется обратить особое внимание.

Возвращение Безумного Макса

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» - это приквел, отснятый к оскароносному фильму «Безумный Макс: Дорога ярости», в 2015 году получившему в Каннах весьма благосклонный прием.

Джордж Миллер возвращается к работе над сагой в качестве режиссера, а в роли молодой императорки Фуриосы место Шарлиз Терон займет Аня Тейлор-Джой.

В главных мужских ролях - Крис Хемсворт и Том Берк.

Личный проект Копполы

Если вам кажется, что на хобби у вас уходит слишком много денег, имеет смысл сравнить себя с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой, который потратил на создание «Мегаполиса» 120 миллионов долларов собственных средств.

Адам Драйвер играет в нем архитектора, восстанавливающего облик сильно пострадавшегогорода, его партнеры по съемочной площадке - Лоренс Фишберн и Дастин Хоффман.

Ленты Копполы уже дважды получали высшую награду Каннского фестиваля: в 1974 («Разговор») и 1979 гг. («Апокалипсис сегодня»).

Полвека спустя после первой Золотой пальмовой ветви 85-летний Коппола имеет шансы получить награду в третий раз.

Биографический фильм о Трампе

Если вы надеялись, что на время фестиваля в Каннах можно будет полностью забыть об американской президентской гонке, то вы сильно ошиблись.

Фильм «Кандидат» рассказывает о жизненном пути юного Дональда Трампа и о том, как из бизнеса он попал в политику.

Играть самого Трампа режиссер Али Аббаси выбрал Себастьяна Стэна, роль его первой жены Иваны досталась Марии Бакаловой.

Претенденты на Золотую пальмовую ветвь

За главный приз фестиваля - Золотую пальмовую ветвь - на этот раз развернется нешуточная борьба.

Помимо уже упомянутых «Ученика» и «Мегаполиса», в число претендентов входит фильм индийского режиссера Паяла Кападиа и «Всё, что мы представляем как свет» и последний полнометражный фильм британской актрисы и режиссера Андреа Арнольд «Птица».

Эмма Стоун, получившая в этом году премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Бедные дела», воссоединяется с режиссером Йоргосом Лантимосом для их нового фильма «Виды доброты».

Также в конкурсе участвует фильм «Семя священного инжира» иранского режиссера Мохаммада Расулофа, который на прошлой неделе был приговорен на родине к восьми годам тюремного заключения за «сговор против национальной безопасности».

Однако в понедельник его адвокат заявил, что он тайно покинул страну и все же будет присутствовать в Каннах на премьере фильма.

Почетные награды также получат трехкратная обладательница премии «Оскар» Мерил Стрип и создатель «Звездных войн» Джордж Лукас.

Звездное дефиле

Стартовал Каннский кинофестиваль во вторник вечером - как всегда, с дефиле звезд по красной ковровой дорожке и гламурных снимков.

В числе знаменитостей, вышедших попозировать фотографам, были замечены Мерил Стрип, Джейн Фонда, Грета Гервиг и многие  другие.

Мерил Стрип.
Мерил Стрип. Фото: Reuters
Мерил Стрип.
Мерил Стрип. Фото: EPA
Хайди Клум.
Хайди Клум. Фото: EPA
Дипти Садхвани.
Дипти Садхвани. Фото: Reuters
Джейн Фонда.
Джейн Фонда. Фото: EPA
BBC
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