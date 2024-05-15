Правительство одобрило создание сети кризисных магазинов

Для этой цели предприятие AS Eesti Varude Keskus (EVK) создаст запас электрогенераторов для 110 магазинов. Со своей стороны торговые предприятия должны будут обеспечить функционирование платежных услуг, логистику поставок продуктов питания и бакалеи, а также создать готовность к подключению генераторов.

Генераторы будут доставлены в магазины, найденные на основании тендеров, при этом оборудование будет готово к немедленному применению. При этом генераторы будут на колесах, что позволит перемещать их в случае необходимости. Такая необходимость может возникнуть, например, если магазин закроется и в районе потребуется открыть новый «кризисный магазин».

Проект планируется реализовать в течение трех лет. В этом году будут созданы до сорока торговых помещений, в которых будет работать кризисный магазин. Как минимум по одному кризисному магазину предполагается открыть на уровне волости и большее количество - в городах, в зависимости от количества жителей.