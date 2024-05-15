В четверг на своем заседании правительство обсудило и одобрило законопроект, предусматривающий создание сети кризисных магазинов по всей Эстонии для повышения устойчивости общества в случае кризисных ситуаций. В таких магазинах можно будет купить продукты, предметы первой необходимости и лекарства и в случае отключения электричества, выдающие наличность банкоматы будут гарантированно работать.
Правительство одобрило создание сети кризисных магазинов
Для этой цели предприятие AS Eesti Varude Keskus (EVK) создаст запас электрогенераторов для 110 магазинов. Со своей стороны торговые предприятия должны будут обеспечить функционирование платежных услуг, логистику поставок продуктов питания и бакалеи, а также создать готовность к подключению генераторов.
Генераторы будут доставлены в магазины, найденные на основании тендеров, при этом оборудование будет готово к немедленному применению. При этом генераторы будут на колесах, что позволит перемещать их в случае необходимости. Такая необходимость может возникнуть, например, если магазин закроется и в районе потребуется открыть новый «кризисный магазин».
Проект планируется реализовать в течение трех лет. В этом году будут созданы до сорока торговых помещений, в которых будет работать кризисный магазин. Как минимум по одному кризисному магазину предполагается открыть на уровне волости и большее количество - в городах, в зависимости от количества жителей.