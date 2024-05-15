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В Эстонии планируют создать сеть «кризисных магазинов». Они могут появиться уже в этом году

BNS
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Женщина в магазине.
Женщина в магазине. Фото: Kzenon/Shutterstock

В четверг правительство обсудит законопроект, предусматривающий создание сети так называемых кризисных магазинов по всей Эстонии для повышения устойчивости общества в случае кризиса. В случае отключения электричества в магазинах можно будет купить продукты, предметы первой необходимости и лекарства. В магазине также будут гарантированно работать банкоматы.

Для этого AS Eesti Varude Keskus (EVK) сформирует запас электрогенераторов для 110 коммерческих помещений. Со своей стороны коммерческие помещения должны обеспечить функционирование платежных сервисов, логистику продуктов питания и товаров первой необходимости.

Генераторы оснащены колесами, что позволяет перемещать их в случае необходимости. Такая необходимость может возникнуть, например, если в конкретном месте магазин закроется, и в районе придется искать новый «кризисный магазин».

Всю меру планируется реализовать в течение трех лет. Цель этого года - создать кризисные магазины в сорока коммерческих помещениях. Согласно плану, на уровне волости будет как минимум один кризисный магазин, а в городах - больше, в зависимости от количества жителей.

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