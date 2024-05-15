В Эстонии планируют создать сеть «кризисных магазинов». Они могут появиться уже в этом году

Для этого AS Eesti Varude Keskus (EVK) сформирует запас электрогенераторов для 110 коммерческих помещений. Со своей стороны коммерческие помещения должны обеспечить функционирование платежных сервисов, логистику продуктов питания и товаров первой необходимости.

Генераторы оснащены колесами, что позволяет перемещать их в случае необходимости. Такая необходимость может возникнуть, например, если в конкретном месте магазин закроется, и в районе придется искать новый «кризисный магазин».

Всю меру планируется реализовать в течение трех лет. Цель этого года - создать кризисные магазины в сорока коммерческих помещениях. Согласно плану, на уровне волости будет как минимум один кризисный магазин, а в городах - больше, в зависимости от количества жителей.