Несколько месяцев назад Эстонский военный музей сообщил, что планирует перенести определенное количество могил на Военном кладбище Таллинна. Необходимость этих действий объяснялась желанием освободить проход к монументу кавалерам ордена Креста Свободы. Временем проведения главной фазы работы назывался май. О том, на какой стадии сейчас находятся эти работы, возникли ли с ними сложности, и о других планах музея в студии Postimees порассуждал советник Эстонского военного музея, директор Высших курсов национальной безопасности и обороны Мадис Микко.
Советник военного музея рассказал о будущем Бронзового солдата и ходе перемещения могил
Выдержки из беседы:
- Еще в конце прошлого года Эстонский военный музей сообщил о том, что планирует перенести определенное количество могил на Военном кладбище Таллинна. Директор музея Хеллар Лилль сообщал, что речь идет о 16 могилах, потом речь пошла о 39. Можно ли сказать, что сейчас эти работы вышли на финишную прямую, все ли идет гладко, или возникли какие-то сложности?
- Работа до сих пор шла по плану и никаких препятствий не возникло. Вероятно, на следующей неделе мы начнем непосредственно работы по перезахоронению. Раскопки должны занять не менее трех и не более пяти дней. После этого останки складывают в соответствующие гробы. Затем происходят похороны. Что касается похорон, то я думаю, что они могут произойти где-то через две недели.
- Еще зимой рядом с могилами, которые были определены к перемещению, появились таблички, уведомляющие о переносе, и в феврале Хеллар Лилль сообщил редакции Postimees, что только по поводу четырех могил с представителями музея связались родственники погребенных. Выросло ли с течением времени количество этих обращений, пришлось ли музею сталкиваться со случаями активного сопротивления переносу?
- Действительно, к настоящему моменту к нам поступило уже не четыре, а тринадцать обращений от родственников или знакомых тех людей, чьи останки будут перезахоронены. При этом в случае двух из этих обращений было высказано пожелание, чтобы перезахоронить останки на другом кладбище в Таллинне. Там, где покоятся родственники этих людей. Разумеется, эти люди получили такое разрешение. И в целом ни с каким противодействием мы в ходе этой работы не сталкивались.
- Нужно отдельно подчеркнуть, что речь идет не о воинских захоронениях, а, если так можно выразиться, о могилах «гражданского профиля», верно?
- Да, именно так. Конечно, среди этих могил есть и могилы ветеранов войны, но в юридическом смысле это ни в коем случае не военные могилы.
- Если говорить о тех могилах, которые будут перенесены на другое место на самом Военном кладбище, на какое примерно расстояние они переносятся?
- Эти могилы будут перенесены примерно на 120-150 метров от того места, где они находятся сейчас. Останки будут перезахоронены на площади сразу слева от ворот, ведущих к Бронзовому солдату. То есть, это максимум 150 метров от нынешнего места.
Там останки этих людей будут похоронены в могиле, предназначенной только для них. Никого не похоронят в чужой могиле, как это делалось во времена советской власти. Каждый получает свою могилу, каждый получает свой камень, и у родственников и близких в будущем будет конкретное место, куда идти.
- Могут ли позднее в целях опять-таки улучшения организации пространства Военного кладбища последовать еще какие-то работы, которые могут потребовать перемещения могил? И, самое главное, может ли ожидать еще одно перемещение Бронзового солдата?
- Пока таких планов ни у кого не имеется. Да, конечно, люди могут говорить об этом, но у нас ведь свободное государство, так что каждый волен говорить что угодно. Однако, повторюсь, в данный момент такие планы никем не рассматриваются.
- Вчера директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль опубликовал статью в Maaleht, в которой он пишет, что многие названные братскими могилами советских солдат места являются искусственно созданными святынями, потому что там могут покоиться свезенные из других мест останки, а иногда в таких местах и вообще нет никаких останков...
- Да, это все именно так и есть, как написано в этой статье. Думаю, было бы здорово, если кто-то перевел бы ее на русский язык. Но если мы будем говорить о тех перезахоронениях, которые планируются сейчас, то там, как мы думаем, эти останки почти наверняка действительно имеются. Потому что ведь все эти могилы появились там после проведения похорон по гражданскому порядку.
- Если говорить о процессе удаления из общественного пространства Эстонии советских военных памятников, можно ли сказать, что он близок к своему завершению? Или же у того же самого Эстонского военного музея еще очень много работы в этом направлении?
- Мы знаем, что до сих пор в Эстонии имеется около ста таких мест. И я думаю, что завершить все необходимые работы такого рода реально к концу 2025 года.
Разумеется, с технической точки зрения возможно прийти всюду с кранами и все очистить за пять минут. Но поскольку в определенных случаях это связано именно с местами захоронения людей, там все нужно делать очень строго по правилам. Так что определенное время все эти работы у нас еще займут.
- Могут ли применяться такие решения, когда с каких-то плит удаляются красные звезды и другие элементы так называемой советской воинской славы, а сами плиты остаются на месте?
- На этот счет есть разные мнения, об этом сейчас дискутируют историки, и даже историки искусства. Потому что ведь некоторые из этих памятников действительно являются памятниками архитектуры. Так что дискуссии ведутся, мы все люди, и работаем по этому вопросу так, как положено людям. Дискуссии есть, и это совершенно нормально, и этот вопрос - это не политическая проблема.
- Зимой российские власти выражали протест планам эстонских властей по переносу могил, на что эстонские власти ответили, что Эстония всегда в таких случаях исходила из общечеловеческих принципов, таких как почтение к могилам и останкам усопших, и что могилы перезахоронят с уважением и достоинством, соблюдая все передовые современные методы. Каковы сейчас эти самые передовые методы?
- Этот процесс выглядит так, что сначала капеллан Сил обороны Эстонии произносит молитву. Затем могилы постепенно вскрываются. Первый слой снимается механизмами. Затем к работе приступают археологи, это уже можно назвать ручной работой.
Найденные останки идентифицируются. Затем они помещаются в специальные гробы. Когда все археологические находки задокументированы, тогда с благословения капеллана происходит захоронение. Конечно, все это занимает не один день, похороны могут состояться через неделю или две после завершения первого этапа работ.
- О каких крупных проектах Эстонского военного музея из ближайшего и отдаленного Эстонского военного музея уже сейчас можно рассказать?
- Наверное, самым крупным таким проектом будет хаб или станция настоящего бронепоезда. Это будет устроено во дворе Эстонского военного музея в Виймси. Это будет точная копия настоящего бронепоезда, принимавшего участие в Освободительной войне. Это очень большой объект, но я надеюсь, что в июле нынешнего года он будет уже полностью готов.
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