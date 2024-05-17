Советник военного музея рассказал о будущем Бронзового солдата и ходе перемещения могил

Мадис Микко. Фрагмент передачи. Фото: Eero Vabamägi

- Вчера директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль опубликовал статью в Maaleht, в которой он пишет, что многие названные братскими могилами советских солдат места являются искусственно созданными святынями, потому что там могут покоиться свезенные из других мест останки, а иногда в таких местах и вообще нет никаких останков...

- Да, это все именно так и есть, как написано в этой статье. Думаю, было бы здорово, если кто-то перевел бы ее на русский язык. Но если мы будем говорить о тех перезахоронениях, которые планируются сейчас, то там, как мы думаем, эти останки почти наверняка действительно имеются. Потому что ведь все эти могилы появились там после проведения похорон по гражданскому порядку.

- Если говорить о процессе удаления из общественного пространства Эстонии советских военных памятников, можно ли сказать, что он близок к своему завершению? Или же у того же самого Эстонского военного музея еще очень много работы в этом направлении?

- Мы знаем, что до сих пор в Эстонии имеется около ста таких мест. И я думаю, что завершить все необходимые работы такого рода реально к концу 2025 года.