В студии Postimees Мадис Микко: каким правилам необходимо следовать при переносе воинских и других захоронений?

- Еще зимой рядом с могилами, которые были определены к перемещению, появились таблички, уведомляющие о переносе, и в феврале директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль сообщил Rus.Postimees, что только по поводу четырех могил с представителями Эстонского военного музея связались родственники погребенных (по указанному на табличках телефону). Выросло ли с течением времени количество этих обращений, пришлось ли Эстонскому военному музею сталкиваться со случаями активного сопротивления переносу?

- «Бронзовый солдат» - самый известный памятник на территории Эстонии, связанный с советской армией, но на самом деле памятников такой тематики и такой символики было в Эстонии очень много, очень многие из них уже не стоят в привычных для них десятилетиями местах, многие из них нашли место в экспозиции Эстонского военного музея. Если говорить о процессе удаления из общественного пространства Эстонии советских военных памятников, можно ли сказать, что он близок к своему завершению? Или же у того же самого Эстонского военного музея есть еще очень много работы в этом направлении?

- В очень напряженные времена музеи могут становиться не только хранилищами исторической памяти о прошлом, но и институтами, которые очень сильно влияют на настоящее, и не только в сфере просвещения, но и даже в сфере безопасности. Какую главную миссию можно выделить сейчас у Эстонского военного музея? Получается ли находить баланс между тем, чтобы действовать и решительно, и в то же время деликатно?

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