В конце 2023 года Эстонский военный музей сообщил, что к концу мая перенесет определенное количество могил на Военном кладбище Таллинна, чтобы освободить проход к монументу кавалерам ордена Креста Свободы. О том, как идут эти работы, а также о том, какие задачи и миссии могут быть в настоящее время у таких организаций по сохранению исторической памяти, как Эстонский военный музей, ведущий студии Postimees в 13.00 поговорит с советником Эстонского военного музея, директором Высших курсов национальной безопасности и обороны Мадисом Микко.
В студии Postimees Мадис Микко: каким правилам необходимо следовать при переносе воинских и других захоронений?
- Еще зимой рядом с могилами, которые были определены к перемещению, появились таблички, уведомляющие о переносе, и в феврале директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль сообщил Rus.Postimees, что только по поводу четырех могил с представителями Эстонского военного музея связались родственники погребенных (по указанному на табличках телефону). Выросло ли с течением времени количество этих обращений, пришлось ли Эстонскому военному музею сталкиваться со случаями активного сопротивления переносу?
- «Бронзовый солдат» - самый известный памятник на территории Эстонии, связанный с советской армией, но на самом деле памятников такой тематики и такой символики было в Эстонии очень много, очень многие из них уже не стоят в привычных для них десятилетиями местах, многие из них нашли место в экспозиции Эстонского военного музея. Если говорить о процессе удаления из общественного пространства Эстонии советских военных памятников, можно ли сказать, что он близок к своему завершению? Или же у того же самого Эстонского военного музея есть еще очень много работы в этом направлении?
- В очень напряженные времена музеи могут становиться не только хранилищами исторической памяти о прошлом, но и институтами, которые очень сильно влияют на настоящее, и не только в сфере просвещения, но и даже в сфере безопасности. Какую главную миссию можно выделить сейчас у Эстонского военного музея? Получается ли находить баланс между тем, чтобы действовать и решительно, и в то же время деликатно?
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