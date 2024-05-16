Пересмотр пособий по безработице вызывает опасения

Сейчас безработные Эстонии получают пособие от государства и Кассы страхова безработице. Государство считает нецелесообразным поддерживать две системы, поэтому с июля следующего года государственное пособие отменят.

Союз городов и волостей Эстонии не поддерживает план отмены государственного пособия по безработице. Заместитель директора Союза городов и волостей Эстонии Ян Трей в интервью ERR сказал, что по мнению союза предложенный план ухудшит экономическое положение безработных и увеличит нагрузку на социальных работников в органах местных самоуправлений.