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Пересмотр пособий по безработице вызывает опасения

rus.postimees.ee
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Безработный. Иллюстративное фото.
Безработный. Иллюстративное фото. Фото: Alvaro Barrientos/AP

В настоящее время в правительстве рассматривается законопроект, связанный с регулированием сферы безработицы. Одним из ключевых изменений является отмена государственных пособий по безработице, пишет Rus.ERR.

Сейчас безработные Эстонии получают пособие от государства и Кассы страхова безработице. Государство считает нецелесообразным поддерживать две системы, поэтому с июля следующего года государственное пособие отменят.

Союз городов и волостей Эстонии не поддерживает план отмены государственного пособия по безработице. Заместитель директора Союза городов и волостей Эстонии Ян Трей в интервью ERR сказал, что по мнению союза предложенный план ухудшит экономическое положение безработных и увеличит нагрузку на социальных работников в органах местных самоуправлений.

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