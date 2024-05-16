Чт, 16.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Исследование: Россия – главный дезинформатор в ЕС (1)

Deutsche Welle
Copy
В России история давно стала инструментом пропаганды, используемым для достижения политических целей Кремля. Стремясь сплотить людей вокруг своего флага, власти стараются превозносить прошлые победы страны, умалчивая о более гнусных эпизодах ее истории.
В России история давно стала инструментом пропаганды, используемым для достижения политических целей Кремля. Стремясь сплотить людей вокруг своего флага, власти стараются превозносить прошлые победы страны, умалчивая о более гнусных эпизодах ее истории. Фото: Alexander Zemlianichenko

Как минимум 17 тысяч случаев прокремлевской дезинформации выявили в ЕС за последние 9 лет. Большая их часть направлена против Украины, сообщает DW.

Россия является крупнейшим распространителем дезинформации в Европейском Союзе, причем, с большим отрывом от других стран, занимающихся подобными практиками.

Об этом сообщили чиновники ЕС на брифинге в Брюсселе в среду, 15 мая, сославшись на результаты исследований внешнеполитической службы Евросоюза в сфере дезинформации и иностранного вмешательства. В этом контексте они также упомянули Китай, однако подчеркнули, что главным актором в сфере манипуляции информацией и использования ее в качестве оружия на европейской территории остается РФ.

С 2015 года внешнеполитическая служба Евросоюза зафиксировала 17 000 инцидентов прокремлевской дезинформации, связанных с прокремлевскими деятелями. Из этих инцидентов более 1500 - в 2024 году.

При этом большая часть данного контента - свыше половины - была направлена против Украины и касалась ее лидеров, ситуации в стране, внутренней и внешней политики, уточнил в беседе с DW один из чиновников.

Вторая по величине смысловая категория - восхваление России, ее лидеров, ситуации в стране и политики, а на третьем месте - антизападный контент, кампании по очернению ЕС, его политиков и дезинформация о жизни в странах Евросоюза (например, «Европа замерзает без российского газа»).

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх