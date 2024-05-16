Из-за экономического спада Эстония останется еще без одного мероприятия

Его заменит ралли Цесис, которое состоится 9 и 10 августа в Латвии.

«Оргкомитет ралли провел среди участников опрос, следует ли заменить отмененный ралли Выру на ралли Цесис или же лучше сократить количество этапов чемпионата, - рассказал руководитель спортивного подразделения EAL Кулдар Сикк. - Подавляющее количество участников соревнований высказались за то, что чемпионат должен быть проведен в полном объеме, и добавление Цесиса в календарь устроило большинство».

Ралли Цесис – этап чемпионата Эстонии Terminal autoralli для всех классов, а также и этап ралли Estonian Junior Challenge.

Участники третьего этапа чемпионата Латвии, которые также должны были соревноваться на трасах Выру, проедут замещающий этап на проходящем с 5 по 7 июля Delfi Rally Estonia.