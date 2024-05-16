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Из-за экономического спада Эстония останется еще без одного мероприятия

rus.postimees.ee
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Ралли Выру не состоится по экономическим обстоятельствам.
Ралли Выру не состоится по экономическим обстоятельствам. Фото: Ave Pärn

Запланированный изначально на 7 и 8 июня четвертый этап чемпионата Эстонии Terminal autoralli – ралли Выру – был отменен по экономическим причинам. 

Его заменит ралли Цесис, которое состоится 9 и 10 августа в Латвии.

«Оргкомитет ралли провел среди участников опрос, следует ли заменить отмененный ралли Выру на ралли Цесис или же лучше сократить количество этапов чемпионата, - рассказал руководитель спортивного подразделения EAL Кулдар Сикк. - Подавляющее количество участников соревнований высказались за то, что чемпионат должен быть проведен в полном объеме, и добавление Цесиса в календарь устроило большинство».

Ралли Цесис – этап чемпионата Эстонии Terminal autoralli для всех классов, а также и этап ралли Estonian Junior Challenge.

Участники третьего этапа чемпионата Латвии, которые также должны были соревноваться на трасах Выру, проедут замещающий этап на проходящем с 5 по 7 июля Delfi Rally Estonia.

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